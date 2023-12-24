印度洋商船遇襲　美國防部：伊朗無人機所為

美國國防部說，一架從伊朗發射的無人機星期六（12月23日）早些時候在印度洋擊中了一艘化學品船。



綜合法新社和法國國際廣播電台（RFI）報道，根據美國國防部的聲明，受襲的是一艘名為Chem Pluto的化學品船。 該船懸掛利比里亞國旗，為日本所有、荷蘭運作。 當地時間星期六上午10時左右，這艘船在距離印度海岸200海里的印度洋上，遭到一架從伊朗發射的單項攻擊無人機擊中。

雖然伊朗過去也曾襲擊過油輪，但這是自10月7日以哈衝突爆發加劇中東地區緊張局勢以來，美國首次指控伊朗直接以商船為攻擊目標。 在紅海船隻安全不斷受到威脅之際，這次事件也為海運航道帶來新的風險。

美國國防部聲明稱，這是「自2021年以來，伊朗對商業航運的第七次襲擊」。 據報，襲擊沒有造成人員傷亡，船上的短暫火患也已撲滅。 這艘船繼續駛向印度目的地。

五角大樓也說，事發地點附近沒有美國海軍艦艇，美方正與這艘商船保持聯繫。

伊朗駐聯合國代表團發言人拒絕立即對此事發表評論。 目前也沒有任何一方立即聲稱對這起事件負責。

海事安全公司安布雷（Ambrey）指出，這艘「化學品、產品油輪…與以色列有關聯」，事發時正從沙特阿拉伯開往印度。

印度海軍稱已對援助請求做出回應。 一名海軍官員告訴法新社，軍方已經出動一架飛機飛到船隻上空，確保涉事船隻及船員的安全；海軍也已派出一艘軍艦，根據需要提供援助。

本文獲《聯合早報》授權轉載

