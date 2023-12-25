以軍空襲難民營釀逾70死　內塔尼亞胡：將進一步深入加沙

撰文：蕭通
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以巴衝突持續，加沙衛生部指以軍於12月24日空襲中部的邁加齊難民營（Maghazi Camp），已造成至少70人死亡，可能還會上升。以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）同日在內閣會議上表示，戰爭使以色列付出非常慘重的代價，但別無選擇只能繼續戰鬥，將進一步深入加沙。

加沙衛生部發言人24日表示，中部的邁加齊難民營遭轟炸，該處民房密集，猶如一場大屠殺。巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）發聲明譴責，稱這次空襲是「可怕的屠殺」，並指是「新的戰爭罪行」。在邁加齊難民營遭空襲前，加沙衛生部表示，此前24小時有166名巴勒斯坦人被殺。而10月7日至今，巴勒斯坦總數達20,424人死亡、 數萬人受傷。

以色列24日表示，已幾乎完全控制加沙北部，並準備將針對哈馬斯的地面攻勢，擴大到加沙其他地區。 北部傑巴利耶（Jabalia，又譯賈巴利亞）的居民稱，以色列持續進行空中轟炸和坦克砲擊，以軍坦克已於23日深入當地。

以色列軍方發言人12月24日表示，以軍在加沙戰爭中殺死了約8,000 名哈馬斯成員，稱數字是根據有針對性的攻擊、戰場統計，以及對俘虜的審問而得出。

另外，過去一天再有9名以色列士兵陣亡，令自星期五以來陣亡士兵增至15人，為10月27日以軍傷亡最慘重的一個周末，亦令地面攻勢展開以來，陣亡以軍增至154人。

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