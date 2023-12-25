聖誕節｜教宗主持子夜彌撒籲和平　稱正義不會來自武力展示

教宗方濟各（Pope Francis）12月24日平安夜表示，耶穌的和平信息在他出生的土地上被「徒勞的戰爭邏輯」淹沒。他在梵蒂岡聖彼得大教堂（St. Peter's Basilica ）主持聖誕子夜彌撒，在講道中談到了聖地的衝突，強調正義不會來自「武力展示」。



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方濟各說：「今晚，我們的心在伯利恆，和平之君再次被徒勞的戰爭邏輯，以及武裝衝突所拒絕。即使在今天，武裝衝突仍然阻止祂在世上立足。」

方濟各表示，在這個無情的世界，雖然許多人可能很難在「這個無情的世界」慶祝聖誕節，但他呼籲用愛改變歷史。他指出，聖誕節的真正信息是和平與愛，並呼籲民眾不要沉迷於世俗的成就，以及對消費主義的崇拜 。

這位87歲的教宗曾多次呼籲加沙停火，並呼籲釋放哈馬斯釋放所有人質。在他發表演說數小時前，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）誓言要深入加沙，而以軍這幾天經歷了慘重傷亡。

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在耶穌出生的城市，巴勒斯坦旅遊部長Rula Ma'ayah表示，因為加以巴新一輪衝突， 伯利恆正在悲傷中度過聖誕節。

在25日聖誕節，方濟各將向發表「致全城和全球」（Urbi et Orbi）文告。