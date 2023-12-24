慶祝聖誕節碧咸一家大搞睡衣P？合照獨欠他　兩個她儼如姊妹花

英國前球星碧咸（David Beckham）一家隨便一張發布在社交媒體的照片，都輕易吸引大量球迷與網民點擊。來到今年聖誕節，輪到碧咸嫂維多利亞（Victoria Beckham）發功，一樣有力，迄今多逾90萬用戶按讚。



碧咸與家人看來提早以「睡衣Party」形式慶祝聖誕節。他和家人穿睡衣又戴上聖誕帽，在聖誕樹前拍下全家福。之後維多利亞在社交媒體Instagram上載合照。

照片中除了碧咸夫婦，還有長子Brooklyn、新袍Nicola Peltz、三子Cruz以及幼女Harper，惟次子Romeo未見同框。其中Nicola Peltz與Harper穿上同款白色小背心與睡褲，看來就像一對姊妹。

Victoria發布照片時附近說明：「聖誕老人提早來到邁阿密。我太愛你們所有人 xxxx」她發文時亦有標籤Romeo，但沒說他未有出席聚會的原因。

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