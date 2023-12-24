慶祝聖誕節碧咸一家大搞睡衣P？合照獨欠他　兩個她儼如姊妹花

撰文：許懿安
出版：更新：

英國前球星碧咸（David Beckham）一家隨便一張發布在社交媒體的照片，都輕易吸引大量球迷與網民點擊。來到今年聖誕節，輪到碧咸嫂維多利亞（Victoria Beckham）發功，一樣有力，迄今多逾90萬用戶按讚。

碧咸與家人看來提早以「睡衣Party」形式慶祝聖誕節。他和家人穿睡衣又戴上聖誕帽，在聖誕樹前拍下全家福。之後維多利亞在社交媒體Instagram上載合照。

照片中除了碧咸夫婦，還有長子Brooklyn、新袍Nicola Peltz、三子Cruz以及幼女Harper，惟次子Romeo未見同框。其中Nicola Peltz與Harper穿上同款白色小背心與睡褲，看來就像一對姊妹。

Victoria發布照片時附近說明：「聖誕老人提早來到邁阿密。我太愛你們所有人 xxxx」她發文時亦有標籤Romeo，但沒說他未有出席聚會的原因。

延伸閱讀：Nicola Peltz和Brooklyn Beckham甜蜜時刻（點擊放大瀏覽）：

+23

延伸閱讀：碧咸細女「哈七」12歲生日！快比媽媽還高　但「2件事」仍不許做（點擊放大瀏覽）：

+8

延伸閱讀：碧咸一家人現身日本京都旅遊　老婆Victoria竹林拍照仔女跟到實（點擊放大瀏覽）：

+10

延伸閱讀：演《變形金剛4》全球爆紅　更多Nicola Peltz美照（點擊放大瀏覽）：

+29
卡塔爾世界盃︱抗議碧咸代言　英國藝人直播「絞碎1萬鎊鈔票」世界盃2022｜碧咸擔任卡塔爾宣傳大使　被指應引以為恥碧咸借出IG賬戶　供烏克蘭醫生發布婦幼實況　呼籲捐助慈善機構碧咸大仔Brooklyn高攀美國千金？準奶奶Victoria或能乘機大賺一筆
Victoria Beckham
碧咸
Cruz Beckham
Harper Seven
Romeo Beckham
Brooklyn Beckham