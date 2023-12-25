美光科技福建晉華互告對方　最終達成全球和解

美國半導體公司美光科技（Micron）和中國國企福建晉華已達成全球和解。



根據彭博社報道，美光科技發言人星期日（12月24日）在媒體電郵聲明中說，已與福建省晉華集成電路有限公司達成全球和解協議。

發言人稱，「兩家公司將在全球範圍內各自撤銷對對方的起訴，結束雙方之間的所有訴訟」，但拒絕提供更多細節。

福建晉華成立於2016年，由福建省電子信息集團、晉江能源投資集團有限公司等共同出資，透過與台灣聯華電子技術（聯電）合作，建立了這個專門製造動態隨機存取記憶體（DRAM） 內存的企業。

2017年12月，美光在美國加州聯邦法庭起訴福建晉華和聯電，稱聯電透過美光台灣員工竊取其知識產權，包括DRAM的關鍵技術，並交付福建晉華。

福建晉華2018年1月也針對美光一系列在華銷售的產品侵權，對美光提起訴訟，請求判令美光立即停止侵犯晉華專利的行為，索賠1.96億元人民幣。

同年，美國商務部以國家安全為由，將福建晉華列入出口管制「實體清單」。

中國官方今年5月以國家安全為由，禁止國內關鍵信息基礎設施業者採購美國儲存晶片製造商美光的產品。

美光文件曾揭露，受中國禁令影響，公司面臨中國市場營收減半的風險。 中國大陸和香港市場的營收佔美光全球總營收的四分之一。

本文獲《聯合早報》授權轉載

