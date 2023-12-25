日本黑金醜聞｜前官房長官松野博一等人接受警方問話

日本前內閣官房長官松野博一與幾名執政自民黨議員，因黑金醜聞接受東京地方檢察廳的問話。



《讀賣新聞》12月25日引述消息報道，當局向松野博一和至少另外3人進行了問話，報道沒有透露消息來源。

另據共同社報道，除了松野博一，前國會對策委員長高木毅和前文部科學相鹽谷立也接受了問話。松野博一和高木毅均為自民黨安倍派系幹部成員。

檢方通常不會對外談論正在進行的調查。迄今為止，捲入黑金醜聞的兩個自民黨派系已發表道歉聲明，稱將配合當局調查，但未説明細節。

日本放送協會（NHK）發表民意調查顯示，受醜聞影響，岸田文雄政府的支持率已跌至23%，不支持率為58%，支持率已接近最低水平。

岸田文雄12月14日時候撤換了包括松野博一等4個內閣部長職位，他們都是曾由已故前首相安倍晉三領導的自民黨內最大派系成員。警方調查還涉及二階俊博領導的派系，顯示當局的調查範圍已擴大，這將令岸田文雄更加頭痛。

本文獲《聯合早報》授權轉載

