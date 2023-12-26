英王查理斯聖誕文告籲保護地球　談及戰亂倡援助不幸者

英王查理斯三世（King Charles）於12月25日發表聖誕文告，談及地球環境同戰亂，稱在經濟困難和全球多地爆發衝突的時刻，協助不幸的人顯得尤其重要。面對加沙及烏克蘭戰火持，查理斯指世界各地的衝突日趨悲慘，祈願各方能盡力互相守護。這是自英女王伊利沙伯二世（Elizabeth II）去年9月去世後，查理斯繼位以來第二次發表聖誕文告，亦是他在5月正式加冕後的首份聖誕文告。



75歲的查理斯在白金漢宮的聖誕樹旁發表講話。為展現他對環境問題的長年關注，這棵樹的裝飾他用上天然和可持續材料。他特別在聖誕文告重申，須為子孫後代關心地球，又稱非常高興能在人生當中，看到社會愈來愈意識到必須保護地球。 他並向節日期間照顧他人的義工、慈善工作者致以敬意。

談到當前的全球衝突，查理斯指耶穌的話比以往任何時候都更有意義，他援引聖經金句：「你們願意人怎樣待你們， 你們也要怎樣待人」，指己所不欲、勿施於人是普遍價值，也讓英聯邦乃至世界各地的亞伯拉罕諸教，能與其他信仰體系連結一起，提醒大家應易地而處，在尋求自身利益時不忘他人。他最後祝願，所有人度過一個「世界和平，互相善待」的聖誕節，且從今直到永遠。

英王發表聖誕文告的傳統，可追溯到喬治五世（George V ）於1932年的廣播講話，是皇室首次為節日發表信息。