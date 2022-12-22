梅根哈里不獲查理斯邀聚餐　聖誕卡換走家庭形象？王室團結破胡言

【英國王室｜哈里梅根】每年的聖誕節，英國王室都辦不少慶祝活動，一起迎接普世歡騰的感覺。早前播出的Netflix紀錄片《哈里王子與梅根》，成為不少茶餘飯後話題，仍無阻王室成員們的心情，繼續歡度聖誕。至於成為「爆料者」的哈里（Prince Harry）和梅根（Meghan Markle），則似乎被冷落，甚至在國王查理斯三世（King Charles III）舉辦的聖誕聚餐中，也不見身影。



【英國王室｜哈里梅根】國王查理斯三世今年舉辦的聖誕聚餐中，不見哈里和梅根的身影。（gettyimages）

英女王伊莉沙白二世（Queen Elizabeth II）自80年代起，都會按傳統邀王室成員，出席聖誕節前的午餐聚會。今年查理斯三世便繼承責任，邀請約50位參與本周二（20日）的午餐，包括愛德華王子、妻子蘇菲伯爵夫人等，但哈里和梅根被排除在外。有指兩人今年會與子女於美國加洲度聖誕，王室傳記作家Angela Levin稱這「對整個王室而言是個很大的釋放。」澳洲《天空新聞台》更有消息指，王室想製造正面形象，「他們出現定會令這受影響。」

【英國王室｜哈里梅根】凱特與女兒夏洛特公主同穿酒紅色大衣，而威廉和喬治王子則以深藍色，展現出優雅和紳士的感覺。（gettyimages）

行動打破梅根胡言？

在紀錄片播出後，王室成員更為團結。在上周四（15日）的西敏寺聖誕頌歌音樂會，威廉王子一家便以同色系打扮，展現出溫暖的家人氛圍。凱特當日與女兒夏洛特公主，同穿酒紅色大衣，而威廉和喬治王子則以深藍色，展現出優雅和紳士的感覺。除了凱特，其妹Pippa Middleton及英女王外孫Zara Tindall也展現出酒紅色時尚，同時打破梅根「王室成員不能撞色出席活動」的言論。

此外，據英國《每日鏡報》指出，當日凱特首次公開向查理斯三世行屈膝禮，期間言談甚歡，態度親切，查理斯三世更親吻喬治和夏洛特的臉頰，以行動證明團結，事實非如梅根所言的「英國王室成員互動時很拘謹」。

【英國王室｜哈里梅根】英國《鏡報》指出，照片缺少了阿奇及莉莉貝特。(twitter)

聖誕卡照片少了兩人？

雖然早年離開王室，但哈里和梅根依舊每年聖誕，都會拍照印在聖誕卡上。今年則與往年不同，兩人沒特別邀攝影師，只用早前出席紐約市甘迺迪人權基金會頒獎典禮晚宴時的活動照，英國《鏡報》更指出，照片還缺少了兩人的子女阿奇及莉莉貝特。雖然未能看到阿奇及莉莉貝特的近照，但兩人早前亦在紀錄片中亮相，並引起話題，甚至焦點蓋過父母。

▼▼▼ 不知道哈里和梅根今年的聖誕卡照片，為何會換走過往的家庭形象呢？ ▼▼▼