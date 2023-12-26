教宗發表聖誕文告再促加沙停火 抨擊軍火工業操控「戰爭傀儡」
撰文：蕭通
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教宗方濟各（Pope Francis）在12月25日聖誕節，按傳統發表「致全城與全球」（Urbi et Orbi）文告，祈求世界和平。他除再次呼籲加沙停火，並大篇幅抨擊軍火工業，稱隨著武器生產及交易的不斷增加，世界和平無從談起。 他呼籲對軍火貿易進行調查，以揭露如何操控「戰爭傀儡」獲利。他又形容，戰爭是無目的地的瘋狂旅程，只有少數人受益，全球應對戰爭說「不」。
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87歲的方濟各按照傳統，向梵蒂岡聖伯多祿廣場的民眾發表聖誕講話，今年廣場上約有7萬人聚集。方濟各呼籲，結束烏克蘭、敘利亞、也門、黎巴嫩、亞美尼亞和阿塞拜疆等地的政治、社會或軍事衝突，捍衛人民權利。
他特別提到以巴衝突，稱對哈馬斯令人髮指的襲擊表示傷痛，呼籲釋放人質。他同時呼籲以色列結束在加沙軍事行動，停止增加無辜百姓的傷亡，並開放人道援助供應。方濟各指出，耶穌基督的故鄉如今沾滿鮮血，呼籲各方誠懇且堅持對話，願和平降臨在以色列和巴勒斯坦。
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