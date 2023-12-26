瀾湄合作領導人會議發表宣言　推進構建更緊密命運共同體

國務院總理李強12月25日以視頻方式，出席瀾滄江－湄公河合作第四次領導人會議。會議發表《瀾湄合作第四次領導人會議內比都宣言》、《瀾滄江－湄公河地區創新走廊建設共同倡議》等文件，提出加強合作，朝著構建更緊密的面向和平與繁榮的瀾湄國家命運共同體作出更大努力。



《瀾滄江－湄公河合作第四次領導人會議內比都宣言》提到，第四次領導人會議主題為「推進瀾湄國家命運共同體建設，攜手邁向現代化」。面對百年未有之大變局，各國應當不斷增進互信，對接國家發展戰略，深化務實合作，共同應對挑戰，攜手促進瀾湄地區的和平、穩定與可持續發展。

與會領袖重申，將合作應對共同挑戰，一致同意將以人民為中心推進瀾湄流域經濟發展帶建設，抓住新一輪科技革命和產業變革的機遇。六國將深化各領域密切合作，攜手促進經濟可持續增長，加快落實2030年可持續發展議程。各方將本著共商共建共享原則推進瀾湄合作，支持在中方「一帶一路」倡議，以及全球發展倡議等框架內開展高質量合作。

加強執法、貿易、旅遊等合作

此外，各國同意堅持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，在尊重各國主權基礎上，鼓勵加強非傳統安全合作。各國在自願基礎上與其開展合作，支持六國執法安全部門定期溝通，進一步強化執法領域務實合作，加強打擊跨境網賭電詐、毒品販運、販賣人口、恐怖主義、網絡犯罪、武器走私等犯罪活動。

與會領袖歡迎《瀾湄跨境經濟合作五年發展規劃》，同意有效落實《中國－東盟自由貿易協定》，推動《區域全面經濟夥伴關係協定》高質量實施，進一步提升區域貿易和投資便利化水平，降低非關稅貿易壁壘，支持東盟共同體後2025願景，並加強新能源政策交流和新能源領域合作，包括電動汽車、光伏、節能增效、低碳、可持續發展等。

各國並同意加強旅遊和民航合作，支持完善瀾湄旅遊城市合作聯盟，鼓勵更多城市加入聯盟並參與聯盟合作，進一步促進旅遊業可持續復蘇和發展，以及積極認真考慮並探討在全體成員國協商一致的基礎上，建立瀾湄合作國際秘書處的可能性等。

並發表《瀾湄地區創新走廊建設共同倡議》

會議並發表《瀾滄江－湄公河地區創新走廊建設共同倡議》，瀾湄六國同意加強科技創新政策交流與對接，重點圍繞科技人文交流、聯合研究項目與平台、科技減貧、產業創新、衛生健康、數字信息技術、綠色技術、技術轉移、創新創業等方面深入合作，並探索建立瀾湄地區創新走廊會晤機制。