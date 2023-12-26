以軍空襲敘利亞炸死伊朗高級顧問　伊朗警告以色列付出代價

伊朗表示，以色列對敘利亞首都大馬士革的空襲導致伊朗伊斯蘭革命衛隊1名高級將領死亡。



彭博社引述伊朗國營電視台報道，在大馬士革空襲中喪命的，是在敘利亞擔任高級軍事顧問的伊朗伊斯蘭革命衛隊司令穆薩維（Seyyed Razi Mousavi）。

伊朗伊斯蘭革命衛隊12月25日發表聲明，穆薩維當天死於以色列的導彈襲擊。他是伊朗伊斯蘭革命衛隊在敘利亞時間最久、經驗最豐富的軍事顧問之一。

伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）表示，以色列將為這一行動付出代價。

以色列陸軍發言人海軍少將哈加里被問及以色列是否與穆薩維死亡有關，他拒絕予以置評，但他強調以色列軍隊的職責是維護以色列的安全利益。

伊朗國營電視台指出，穆薩維是已故伊朗精銳部隊聖城軍（Quds Force）司令蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）的戰友。蘇萊曼尼於2020年1月美國軍方發動的無人機襲擊中喪生。

黎巴嫩武裝組織真主黨在旗下電視台說，穆薩維之死是「猶太復國主義敵人」的「新罪行」，它還說，「這次暗殺是一次公然無恥的襲擊，是對邊界的侵犯。」

在某種程度上是伊朗伊斯蘭革命衛隊代理人的真主黨，加入了以色列與巴勒斯坦激進組織哈馬斯的戰爭。真主黨對以色列北部的襲擊導致超過10萬以色列人撤離家園。

以色列國防部長加蘭特向以色列北方官兵承諾，「我們決不允許10月7日的襲擊重演」，「我們正加大力度打擊真主黨。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

