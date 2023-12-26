埃及消息人士：哈馬斯拒絕放棄加沙管理權換取永久停火

兩名埃及安全消息人士週一（12月25日）向路透社披露，哈馬斯（Hamas）與盟友拒絕放棄在加沙地帶的權力以換取永久停火，這項提議是由埃及提出。



埃及所提出的「願景」得到了參與斡旋的卡塔爾的支持，這項提議包括以停火換取哈馬斯釋放更多人質，並由此促使以哈雙方達成一項更廣泛的協議，包括永久停火並對加沙地帶領導階層進行全面改革。 目前加沙走廊的管理權屬於哈馬斯。

埃及消息人士稱，在開羅與埃及調解人分別舉行單獨會談的哈馬斯和伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）官員表明，除了可能釋放10月7日從以色列南部劫持的更多人質外，他們拒絕做出任何讓步。

哈馬斯和伊斯蘭聖戰組織的兩名官員否認了埃及消息人士的說法。

哈馬斯政治局成員里什克（Izzat al-Rishq）說：「不全面停止侵略就沒有協商的餘地。」

他說：「哈馬斯領導層的目標是全力結束對我們人民的侵略和屠殺，而不是暫停。」他指與以色列進行了11週的戰爭，已造成超過2萬名巴勒斯坦人死亡。

另一位熟悉開羅會談的匿名伊斯蘭聖戰組織高級官員也呼應里什克的說法。

本文獲《聯合早報》授權轉載

