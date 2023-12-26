俄媒：中石油中海油等外國企業退出俄國天然氣項目

受制裁影響，包括中國國企中石油和中海油在內的外國股東中止參與北極液化天然氣二號項目（Arctic LNG 2），放棄對俄羅斯新液化天然氣(LNG)工廠的融資和承購合同的責任。 兩家中國公司各持有該項目10%的股份。



根據路透社引述俄羅斯《生意人報》（Kommersant）週一報道，據不具名的俄羅斯政府消息人士透露，上述兩家中國公司以及也分別持有項目10%股份的法國道達爾（TotalEnergies）能源公司和日本三井物產公司與日本金屬及能源安全組織（JOGMEC）組成的財團，都宣布參與該項目遭遇不可抗力因素。

該項目由俄羅斯最大的液化天然氣生產商諾瓦泰克公司（Novatek）控制，該公司持有該項目60%的股份。

諾瓦泰克、中海油、JOGMEC和道達爾沒有立即回應置評請求。 中石油和三井拒絕置評。

該報稱，暫停可能導致北極液化天然氣二號項目失去液化天然氣供應的長期合同，而諾瓦泰克將不得不自己為該項目融資，並在現貨市場上出售海運天然氣。

北極液化天然氣二號項目的初始投資為210億美元，被視為俄羅斯推動2030年將其液化天然氣全球市場份額從8%提高到20%的關鍵因素。 但在西方對俄羅斯實施制裁後，該公司在籌集資金方面已經面臨困難。

本文獲《聯合早報》授權轉載

