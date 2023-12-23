尼加拉瓜獲中國逾30億元貸款　建機場及液化天然氣接收站

在兩國元首通話僅兩天，尼加拉瓜與中國簽署逾4億美元（約31.2億港元）貸款協議，用於建造國際機場和液化天然氣接收站。



法媒星期五（12月22日）引述尼加拉瓜官員，報道上述消息。

據報道，尼加拉瓜與中國簽署4.3億美元貸款協議，用於建造一座國際機場和一個液化天然氣（LNG）接收站。

中國國家主席習近平和尼加拉瓜總統奧爾特加（Daniel Ortega）星期三（20日）通話，中國官方宣布兩國決定將雙邊關係提升為戰略夥伴關係。

奧爾特加的兒子勞里略（Laureano Ortega Murillo）獲任命總統投資、貿易和國際合作顧問，他形容尼中關係為「戰略夥伴關係」。

從北京借來的資金將用於資助蓬塔韋特（Punta Huete）國際機場項目和在特雷斯埃斯費拉斯（Tres Esferas，暫譯）建設天然氣終端的項目，這兩個項目都靠近尼加拉瓜首都馬那瓜（Managua）。

圖為2021年11月7日，尼加拉瓜街頭印有尼加拉瓜總統奧爾特加肖像的壁畫。（Getty）

尼加拉瓜財長阿科斯塔（Azi Acosta）星期四（21日）說：「我們正為國家調動大量資源，超過4.3億美元」。他形容，這些以人民幣計價的資金是尼加拉瓜「去美元化戰略」的一個「重要優勢」。

中國國企中工國際股份有限公司將負責重建、擴建和改進位於馬那瓜以北約60公里處的尼加拉瓜現有的蓬塔韋特機場，以及天然氣接收站。

阿科斯塔告訴尼加拉瓜電視四台（Channel 4 television），新機場將改善尼加拉瓜與亞洲、歐洲和其他地區的空中聯繫。

中國大陸與尼加拉瓜在1985年建交，1990年尼加拉瓜與台灣建立外交關係，與中國大陸斷交。2021年12月9日，尼加拉瓜宣佈與台灣斷交，次日與中國大陸在天津簽署聯合公報，恢復兩國大使級外交關係。

中尼兩國在2021年恢復外交關係後，雙邊合作日趨加速。兩國2023年8月簽署的自由貿易協定將於2024年1月1日生效。

本文獲《聯合早報》授權轉載

