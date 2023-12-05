普京談及俄德合作關係中斷　歸咎於北溪天然氣管爆炸

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁）12月4日表示，目前俄羅斯與德國的關係處於凍結狀態，不利於兩國利益。他指出，半個多世紀以來，俄羅斯與德國共同制定了務實的商業方式，其中能源一直是雙邊合作中頗具吸引力的領域。不過，由於去年北溪天然氣管道（Nord Stream）被破壞，令雙方合作關係中斷。



普京4日在克里姆林宮接受21位新任外國使節遞交國書，當中包括英國和德國大使。他表示，俄羅斯奉行獨立和有原則的外交政策，對與所有國家建立建設性夥伴關係，保持開放態度，無一例外。俄方不接受集團對抗，以及任何違反《聯合國憲章》的做法。他又表示，俄羅斯正遭受前所未有的西方制裁。

普京又向英國大使稱，希望雙方能改善關係，認為有利於兩國和人民利益。此外，他向新任韓國大使表示，對兩國關係「正處於不是最好的時期」，但他「準備」改善這種關係。