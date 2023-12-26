孟加拉擬2024年宣布申入RCEP　不入gp的印度不滿

在印度退出《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）4年後，其鄰國孟加拉正在考慮加入這一協定。然而，多家印媒25日聲稱，如果孟加拉繼續打算加入RCEP，那麼印度將重新評估與該國之間的自貿協定談判。



印度《經濟時報》報道稱，孟加拉已在與RCEP成員進行談判，並計劃在2024年1月初該國大選後正式宣布加入RCEP的計劃。

在RCEP進行談判初期，印度曾參與，但在2019年11月宣布退出。對於鄰國加入RCEP，印度展現出反對態度。

《印度商界報》25日援引消息人士的話稱，「印度商務部擬在兩國達成自貿協定之前，評估孟加拉可能加入RCEP將對印度工業造成何種影響」。

內文稱，孟加拉是印度在南亞最大的貿易夥伴。2022年9月，兩國同意啟動《全面經濟夥伴關係協定》（CEPA）談判，以促進雙邊貿易和投資。

印度地標：圖為2022年12月31日，人們走在新德里印度門（India Gate）前方的責任大道（Kartavya Path，前稱國王大道，Rajpath）。（Reuters）

上述消息人士稱，孟加拉從中國的進口量遠高於從印度的進口量。加入RCEP後，孟加拉自中國的進口將進一步增加。此外，印度還擔心在孟加拉同時加入CEPA和RCEP的情況下，中國商品將經由孟加拉進入印度，「這可能給印度工業帶來巨大挑戰」。報道稱，2022至2023財年，印度對中國的貿易逆差為831.9億美元，佔印度全部貿易逆差的約三分之一。

上海國際問題研究院研究員劉宗義25日對《環球時報》記者分析稱，對於孟加拉而言，東亞和東南亞地區展現出的經濟活力以及區域合作帶來的前景，都具有很強吸引力。因此，孟加拉希望加入RCEP以成為亞洲地區產業鏈的一環。

劉宗義說，印度國內反對本國以及孟加拉加入RCEP，與其經濟結構相關。印度的大財團不希望面對國外競爭，而中小工商業者雖然可以從中國進口的商品中獲得好處，但也擔憂本身受到衝擊。利益集團的態度影響了選票以及莫迪政府的選擇。劉宗義還提到，近年來，印度試圖將南亞地區建成以它為中心的經濟板塊的意圖越發明顯，並企圖排除其他外部力量，出於一己私利不支持鄰國孟加拉和斯里蘭卡加入RCEP。

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