加拿大議員被指曾要求中國延遲釋放斯帕弗與康明凱

撰文：歐敬洛
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加拿大環球新聞（Global News）3月22日報道，自由黨國會議員董晗鵬曾私下向中國建議，延遲釋放2名遭關押的加拿大公民斯帕弗（Michael Spavor）和康明凱（Michael Kovrig）。董晗鵬否認相關報道。

報道引述消息人士指出，董晗鵬（Han Dong）在2021年2月向一名中國高級外交官，建議推遲釋放2名遭關押的加拿大公民斯帕弗及康明凱，原因是這會對反對黨保守黨有利。同時董晗鵬建議中國應釋出兩人案件的一些進程，以協助提升執政自由黨的聲望。

2019年華為創辦人任正非的女兒、副董事長兼CFO孟晚舟在加拿大被捕，中國在不久後拘捕了斯帕弗及康明凱。2021年10月孟晚舟與美國司法部達成協議回國，中國隨即釋放兩人。外界廣泛視中國拘捕斯帕弗及康明凱是為了報復。

董晗鵬承認曾在2021年與中國駐多倫多總領事韓濤談話，但否認曾建議延遲釋放斯帕弗及康明凱，相反是向中國提出抗議，要求中方立即釋放他們。董晗鵬批評報道完全錯誤，是對他的誹謗。

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）辦公室發言人表示，媒體查詢後才知道2年前的這次對話，指對事件毫不知情。

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