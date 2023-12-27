李善均去世｜韓國大打重回毒品清淨國旗號　巨星接連成調查對象

主演《上流寄生族》、《我的大叔》的韓國男星李善均12月27日輕生離世，消息震驚各界。李善均生前捲入的涉毒調查，也一再成為輿論關注焦點。韓國政府近年打出冀重回「毒品清淨國」的旗號，除了設立特別專案組，多位大牌韓星更是接連受調查，如劉亞仁、河正宇等，還有最新獲警方判定無嫌疑而結案的權志龍（GD）。



聯合國把每10萬名人口中每年僅有20名以下毒品犯罪者的國家，定義為「毒品清淨國」。韓國曾是「毒品清淨國」，但近年毒品犯罪日益增多，韓國政府也承認失去此美名，並打出要重回清淨國的旗號。

韓國廣播公司（KBS）指，以韓國5000多萬人口計算，毒品犯罪者數目在1萬以下，韓國才能重返清淨國，但例如在2022年，光是首7個月的罪犯數目已超過1萬人。

毒品議題近年更是引起政界、輿論注意，尤其是毒犯年輕化、毒品種類多樣化、海外毒品流入韓國的問題，韓國大檢察廳7月發布的報告顯示，2022年韓國毒品犯罪人數達1.83萬人，較2018年增加45.8%，創下歷史新高，其中30歲以下年輕人佔近六成。

犯罪網絡化

《中央日報》2022年報道，一名韓國18歲高中生透過在Telegram設聊天室，從「海外商船」走私冰毒、搖頭丸、大麻等多種毒品到韓國，還組織一批20、30多歲的中間銷售商、換匯商、提款商等「下線」，各自分工明確，形成完整的毒品犯罪網絡，消息令人震驚。

韓國海警2022年查獲的毒品犯罪案件為962宗，是4年前的10.6倍。

▼以下是12月23日，韓國演員李善均抵達韓國仁川警察局，就被指涉嫌吸毒接受訊問的情形：

韓國政府一邊在首爾、仁川、釜山、光州4個檢察廳設立特別調查組，一邊又在11月發布毒品管理綜合對策，大幅加大對涉毒犯罪的懲戒力度，包括以盈利為目的頻繁交易毒品者最長可被求處無期徒刑，向未成年人賣毒品者可被求處死刑。

警方也把調查關注點放到韓國演藝圈，據《韓民族日報》11月指，韓國演藝圈過去在70年代便曾發生大麻風波，1976年時任總統朴正熙明言大力打擊毒品，至1977年為止，多達137名藝人因毒品問題被拘留或立案。

在近年韓國打擊毒品的行動中，多位大牌韓星也成為調查對象，自2019年以來，在BIGBANG前成員勝利爆出的涉毒涉性交易醜聞後，影帝河正宇2020年也因涉非法使用禁藥而遭調查，其後歌手Don Spike在2022年因涉毒被捕。

IU與李善均曾主演2018年3月至5月播放的韓國連續劇《我的大叔》。（劇照）

2023年更是有多位藝人受查，影帝劉亞仁2月初爆出涉毒爭議，之後警方在其體內驗出異丙酚（俗稱牛奶針）、大麻、可卡因和俗稱「K仔」的氯胺酮。

男團WINNER前成員南太鉉、曾出演《Heart Signal》第3季的徐敏，也在5月相繼被驗出毛髮有冰毒陽性反應。

李善均與BIGBANG權志龍也在10月開始遭警方調查，至12月警方對權志龍一案宣布「無嫌疑結案」，另繼續對李善均展開調查，李則一直主張是「受騙」。