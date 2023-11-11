權志龍G-Dragon涉毒立案關鍵？李善均情婦一句話　警方採信行動

韓國天王權志龍（G-DRAGON）因涉嫌與毒品有關遭到警方立案調查，他11月6日主動前往警方提交毛髮檢驗後，初步簡易測試的結果為陰性，警方是否執法不合理也引此遭到懷疑。對此，韓媒進一步取得提供證詞的夜店女室長陳述內容，她向警方供稱「看到GD離開廁所後，發現奇怪的包裝紙」，警方為了確認事實，才會對GD立案調查。



G-DRAGON（GD）早前高調自願到署接受調查：（按圖了解）

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GD究竟有沒有吸毒，多數人抱着半信半疑的態度，持續觀望調查結果。韓媒《Channel A》也在11月10日晚間曝光一則染毒女室長的陳述內容，她是整起毒品案的核心人物，既是在聲色場所工作，也是李善均的小三，她先向警方供稱李善均吸食大麻，又向警方表示GD也有嫌疑。而她的陳述終於曝光，「在（2022年）12月初時GD離開聲色場所的廁所後，發現奇怪的包裝紙，那之後他的行為也很詭異」，就是這句話，GD因此遭懷疑。

警方對GD立案調查雖成功了，但後續卻沒這麼容易，由於沒有他染毒的直接證據，法院駁回了相關單位申請的通訊調查，警方也沒進一步申請身體扣押搜查，目前只能先等GD所提交的尿液、毛髮、指甲精密檢測結果出爐才能繼續調查。

精密檢測結果何時出爐？《Channel A》向韓國國立科學院詢問結果為，尿液檢測需要5到15天，毛髮、指甲檢測則是更久，需要耗時10到20天左右的時間。以GD提交的日期11月6日為基準，最快也要等到11月中後旬才會出爐。

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