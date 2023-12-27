澳洲東部嚴重雷暴10死　逾9萬戶仍然斷電

澳洲當局星期三（12月27日）說，聖誕假期期間，澳洲東部遭嚴重雷暴襲擊，造成10人死亡，數以萬計的房屋仍斷電。



路透社報道，12月25日至26日，維多利亞州、新南威爾斯州，以及昆士蘭州均天氣惡劣，降大冰雹和暴雨。在一些災情最嚴重的地區，強風捲走屋頂、吹倒許多樹。

昆士蘭州警察總監卡羅爾（Katarina Carrol）說，一艘載有11人的遊艇在莫爾頓灣（Moreton Bay）綠島（Green Island）附近傾覆，造成3人死亡。一名9歲女童和一名婦女在昆士蘭州被排水溝上漲的水流沖走後死亡，另有兩人被倒下的樹壓死。

當局警告說，河流和溪流的水位快速上升，可能會決堤，淹沒露營地。澳洲露營地在聖誕節和新年期間通常都會很熱鬧。

黃金海岸刮起狂風暴雨↓↓

在維多利亞州，警方說，洪水退去後，在當地一個露營地發現了一具女性遺體。

昆士蘭州國有能源公司通報，風暴過後仍有9萬多戶家庭斷電。由於數百支電線杆在風暴中倒下，需要好幾天時間才能恢復供電。

澳洲氣象局預測未來幾天仍會下雨，不過星期三晚些時候惡劣天氣會有所緩解。

本文獲《聯合早報》授權轉載

