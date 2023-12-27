李善均去世｜韓媒：遺書內容向妻稱「無辦法」　對經理人公司道歉

主演《上流寄生族》、《我的大叔》的韓國男星李善均12日27日自殺身亡，終年48歲。據韓媒27日指，李善均留下的遺書中，向妻子田慧振表示「沒有辦法」，他也向經理人公司道歉，指「廣告和電影的違約金很多。」



韓國警方未有公開遺書內容，不過韓媒《TV朝鮮》（TV Chosun）27日發表報道指，李善均留下寫給妻子的遺書中，上面寫着「只有這個辦法」的內容。

遺書寫道「沒有辦法」、「好像只有這個辦法了。」

報道稱，李善均也向經理人公司道歉，稱「廣告和電影的違約金很多，對不起。」報道指，李善均因涉毒調查而遭取消的電影出演和廣告合約，違約金可能高達100億韓圜（約6,030萬港元）。

韓國警方較早前表示，在27日上午10時12分左右接到一報案電話稱，其夫寫完遺書一樣的紙條後離家。這通電話疑是由李善均的妻子田慧振打來。

她對警方說，自26日開始無法聯絡到丈夫。警方接報出動後，在27日上午10時30分左右於位於首爾鐘路區的臥龍公園發現一名男子的車輛，身處車內他處於昏迷狀態，旁邊的座位被發現有速燃煤，經確認他已經死亡。

警方證實車內男子是李善均。消防部門人員確認他已死。

▼以下是12月23日，韓國演員李善均抵達韓國仁川警察局，就被指涉嫌吸毒接受訊問的情形：

生前涉吸毒受查

李善均生前因涉嫌吸毒接受警方調查，他一直主張是在受騙的情況下誤服毒品，26日，他通過代表律師向仁川警察廳毒品犯罪偵查拜提交意見書，希望警察對自己以及在夜店擔任室長A小姐進行測謊，以判決他口供的可信性。

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