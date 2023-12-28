不理沖繩縣反對　日本政府代批准邊野古地美軍基地壤工程

新華網引述美聯社12月20日報道，儘管沖繩居民持續反對和抗議，但日本一家法院12月20日還是做出裁決，要求沖繩縣知事批准日本中央政府修改後的計劃，在這個南部島嶼的一個重要美軍基地的搬遷地點開展填埋工作。



據報道，這一裁決將推動目前已經暫停的建設。當前，日本迅速尋求在西南地區加強軍事力量，沖繩的戰略重要性被視為對日美軍事聯盟日益重要。

報道稱，福岡高等法院那霸支部的裁決允許日本國土交通省無視知事玉城丹尼的反對意見，下令對美國海軍陸戰隊普天間空軍基地指定搬遷地點的極端鬆軟土地進行加固。該裁決要求玉城在3個工作日內予以批准。

一旦完工，新基地將成為該地區海軍陸戰隊的關鍵設施，還將是目前部署在普天間的MV-22「魚鷹」飛機的基地。

玉城仍然可以向最高法院上訴，但除非最高法院推翻該裁決，否則地方政府目前無權停止這項工作。

報道指出，沖繩和中央政府就普天間基地的搬遷問題爭執已久。

圖為2010年2月24日，一架美軍飛機從日本沖繩縣嘉手納空軍基地起飛。（Getty）

另據共同社12月20日報道，關於美軍普天間機場搬遷至名護市邊野古，日本政府以沖繩縣知事玉城丹尼不批准鬆軟地基改良工程的設計變更屬於違法的為由，提起了要求批准的「代執行」訴訟。福岡高等法院那霸支部20日做出判決，勒令知事批准。

報道稱，邊野古搬遷事宜在1999年的日本內閣會議上確定，之後沖繩縣與日本政府展開法庭鬥爭等經歷各種波折，此次判決是一個關鍵點。如果獲得批准，防衛省沖繩防衛局將着手在有鬆軟地基的大浦灣一側施工。

據報道，此次訴訟的爭論點在於，這個問題是否處於《地方自治法》規定的作為提起「代執行」訴訟要件的「明顯損害公共利益」狀態。日本政府方面主張，如果對不批准狀態放任不理，就無法實現避免普天間機場被固定下來這一公共利益上的重大課題。縣方則反駁稱，從顯示反對在邊野古填海造田意志的縣民投票結果等來看，「民意正是公共利益」。

關於是否批准工程設計變更，在沖繩縣起訴日本政府的另一起訴訟的最高法院判決中，今年9月確定縣方敗訴。負有批准義務的玉城不執行判決，國土交通相齊藤鐵夫發出了建議和指示，然後在10月為了能夠「代執行」批准而提起了訴訟。