阿根廷新總統米萊：將解僱逾5000公務員

綜合外媒報道，當地時間12月26日，阿根廷現任總統米萊（Javier Milei）宣布將不會與2023年度自己就職前僱用的政府員工續簽合同。據新政府估計，超過5000名工作人員被解僱。該決定迅速引發新一輪針對其經濟改革的抗議。



米萊表示，該項法令是其對抗阿根廷糟糕經濟狀況和惡性通脹努力計劃的一部份。有報告指出，阿根廷通脹率預計將在年底達到200%。米萊認為可以通過全面削減政府開支和貨幣貶值計劃改變阿根廷已經陷入困境的經濟。

根據該項法令，當局將未來90天內審查2023年1月1日之前僱用的政府僱員的合同。美聯社分析認為，將設定2023年1月1日的截止日期是為了針對其前任總統在最後一年給政府僱員漲工資的做法。

此外，此次裁員並不針對全部政府僱員，根據相關法規，阿根廷政府內擁有法定配額的公務員或被認為「不可或缺」的公務員將免於裁員。

圖為阿根廷建築工會UOCRA成員2023年12月27日在阿根廷布宜諾斯艾利斯司法宮（Justice Palace）附近參加反對阿根廷新總統米萊經濟改革的示威活動。（Reuters）

根據阿根廷公務員工會估算，此輪裁撤的國家僱員人數將高於政府公布的數字，最終裁員人數或超過7000人。

預期這項變動將會對阿根廷國家政府財政產生一定影響。根據阿根廷勞工部的最新數據，阿根廷公共部門有近350萬名僱員，其中聯邦政府有33.8萬名僱員，約佔總人數的十分之一。

根據顧問公司Ieral-Fundación Mediterránea的報告，阿根廷GDP的2.2%用於支付聯邦僱員的工資。這一比例自2015年以來一直在下降，當時該比例佔達到了3.3%。根據報告，政府僱員工資支出在預算中的比例與北歐國家以及日本和德國相似。

此項裁員令是米萊日前簽署的一系列法令中的一部份。此前他已將該國貨幣阿根廷比索對美元的匯率貶值超50%；為了削減相關開支，他還決定削減了交通和能源補貼以及廢除或暫停366條法令以放鬆國家經濟管制。米萊堅信，通過實施「休克療法」，阿根廷有能力應對日趨嚴峻的貧困問題，並最終解決阿根廷惡性通貨膨脹問題。

此次米萊新提出的裁員令進一步引起了反對黨、工會和社會組織的強烈反應，引發了阿根廷國內抗議進一步升級。

圖為阿根廷新總統米萊（Javier Milei）2023年12月10日在阿根廷布宜諾斯艾利斯出席宣誓就職儀式後，來到玫瑰宫（Casa Rosada）的陽台向群眾揮手。（Reuters）

當地時間27日，又有數千名工會成員和活動人士走上阿根廷首都布宜諾斯艾利斯街頭，抗議米萊政府的經濟和財政政策。阿根廷公務員工會將此次裁員計劃描述為「侵略」，表示公職人員「執行着不可或缺的任務」。工會秘書長阿吉亞爾警告稱：「哪怕只有一個人被解僱，都不要指望我們會接受。」

此前已有阿根廷活動人士在抗議活動中對米萊發布的法令合法性表達了質疑：米萊是否可以繞過其政黨席位很少的立法機構，通過緊急法令的形式實施這些經濟改革和裁員措施。

根據最新選舉的結果，雖然米萊贏得了總統選舉，但是現在他領導的自由前進黨，在參議院僅有7席（執政聯盟26席，總共72席），眾議院僅有40席（執政聯盟114席，總共257席）。

圖為阿根廷工人聯合總會（ Workers' General Confederation）及其他社會組織成員出席2023年12月27日來到阿根廷布宜諾斯艾利斯司法宮（Justice Palace）外，參加反對阿根廷新總統米萊（Javier Milei）推動經濟改革的示威活動。（Reuters）

有報道顯示，由於抗議引發的衝突，在布宜諾斯艾利斯，已經有超過6人在27日的抗議活動中被拘留。

對於持續的抗議活動，米萊表示，如果阿根廷國會最終否決他包括解僱這5000名公務員在內的一系列緊急經濟改革計劃，他準備舉行全民公投。

在採訪中米萊堅稱，他的法令得到了75%的阿根廷公民的支持，但他並沒有指出他所援引的民意調查數據究竟出自哪個調查機構。

而據阿根廷當地媒體《十二頁報》（Página/12）的報道顯示，超過半數的阿根廷公民（54.4%）在22日的民意調查中不支持米萊提出的相關政策。這種反對情緒導致他在上任後僅十二天內，支持率就下降了6%，降至54%。

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