有毒咳藥水奪印尼200童命　倖存兒童內臟受損失行動力未來堪憂

因服用有毒咳藥水而出現急性腎衰竭的100多個印度尼西亞孩童，雖然就醫後保住性命，但有的須藉助器材呼吸，有的失去行動能力，生活質量大受影響，人生未來的路要怎麼走下去也面對許多挑戰。



印尼、烏茲別克、岡比亞等地過去兩年爆出有毒咳藥水事件，數百名孩童死亡。印尼的情況最嚴重，超過200名孩童死亡。倖存的122名孩童中，根據印尼當局的說法，他們大多已「治癒」，僅有六名孩童還在接受治療。

路透社2023年10月走訪五歲倖存女童希娜（Sheena Almaera Maryam）了解近況。希娜2022年9月發燒入院，沒想到入院後服用的咳藥水有毒，導致內臟損壞。

後續調查發現，製藥商的70批止咳藥水中，有毒物質乙二醇（ethylene glycol）濃度高達99％。根據全球標準，乙二醇的安全含量限值是0.1％。法院已判處製藥商和供應商的高管罰款和監禁。

犯錯的商家接受了法律懲罰，但給孩子留下的損傷卻很可能是一輩子的。

希娜的母親戴西（Desi）說，希娜每天躺在房裏，望着天花板發呆。「醫生說，毒素損壞了她的大腦。」

如今，雖然希娜不再需要洗腎，但氣管和食道受損，只能靠氣管造口術（tracheostomy）來輔助呼吸，以及通過鼻胃管進食。

據希娜母親指，五歲的希娜2022年9月攝入這款止咳藥後中毒。（Reuters）

兩歲的雷萬（Rayvan Aji Pratama）2022年5月服用有毒咳藥水，他當時只有九個月大。他目前需要家人全天候照料。家裏每個月450萬印尼盾（約2,281港元）的收入，三分之二用在醫藥費上。家人日前帶他出席一場生日會，他只能在母親懷裏看着其他兒童玩耍。

2022年10月，幼童阿爾瓦羅在服用止咳藥四天後，高燒不退，視線模糊，四肢腫脹，無法進食和排尿，送院急救，一住院便是六個月。阿爾瓦羅的母親說，阿爾瓦羅向來喜歡在社區裏騎腳踏車，如今五歲了，卻無法走路，只能「像嬰兒般」，穿着尿布，去哪裏都得用嬰兒車。

包括戴西在內的32個受害孩童的家庭2022年12月決定起訴衛生部、財政部、藥物監管局及製藥商和供應商，尋求22億印尼盾到34億印尼盾（約111萬至172萬港元）不等的賠償。

代表律師說，企業方面認為是政府的疏忽，政府則認為企業應負責任。

衛生部宣布賠償受害孩童

印尼衞生部2023年11月說，將為每名因服用有毒止咳藥死亡的兒童提供5000萬印尼盾（約2.5萬港元）賠償，倖存者每人可獲6000萬印尼盾（約3萬港元）。

不過受害者家屬發言人上星期說，他們還沒收到任何撫卹金。戴西也反映，她無力償還醫藥費，為了貸款還抵押房子。

印尼衞生部12月7日答覆路透社詢問時說，根據當局的計算，撫卹金額「適當」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

