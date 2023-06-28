印度咳藥水奪兒童性命　英媒：被查生產商使用有毒工業級成分

兩名知情人士告訴路透社，印度一咳嗽藥水生產商在咳嗽藥水中使用了有毒的工業等級成份。



被調查的印度公司為馬里昂生物技術有限公司（Marion Biotech）。去年，烏茲別克衞生部指19名兒童服了這家公司生產的咳嗽藥水後中毒。

報道引述兩名消息人士稱，Marion Biotech的咳嗽藥水採用了工業等級的丙二醇（Propylene Glycol，簡稱PG）成份。這是一種有毒成份，廣泛用於液態清潔劑、防凍劑、油漆或塗層劑，也可用於提升殺蟲劑的有效性。

參與調查的其中一名消息人士說，「Marion Biotech應該使用印度藥典等級原物料」，意指符合國家藥品成份標準的成份。

他還說，Marion Biotech把加了工業用的丙二醇的咳嗽藥水賣給烏茲別克前，並沒有對咳嗽藥水中使用的成份做過測試。

路透社之前報道，Marion Biotech向貿易商Maya Chemtech India購買丙二醇成份。

對Marion Biotech被查知情的一名Maya Chemtech India消息人士說，Maya Chemtech India「只經營工業級材料」，並沒有銷售醫藥級材料的許可證。

本文獲《聯合早報》授權轉載

