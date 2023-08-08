印度受污染咳藥水可致死　世衛警告：或已流傳外地

世界衛生組織（WHO）說，一批在印度生產、在伊拉克銷售的咳藥水受到有毒化學物質污染，向全球發布醫療產品警報。



彭博社報道，世衛星期一（8月7日）說，2022年生產的一批Cold Out咳水「對兒童尤其不安全，服用它可能導致嚴重傷害甚至死亡」。

在伊拉克發現的這批Cold Out咳水，是由Fourrts（印度）實驗室為印度Dabilife Pharma製藥公司生產的。

圖為世界衛生組織（WHO）指受到污染的Cold Out藥水。（WHO）

分析發現，樣品中含有0.25%的二甘醇（diethylene glycol）和2.1%的乙二醇（ethylene glycol）污染物。乙二醇和二甘醇的可接受安全限值都不應超過0.10%。

世衛說，警報提及的Cold Out咳藥水可能已在其他國家或區域獲得上市許可，也可能通過非正規市場分銷到其他國家。

伊拉克當局尚未報告任何與Cold Out咳水有關的疾病。伊拉克衛生部上週說，這款藥水未通過伊拉克當局進行的單獨測試，市場上流通的產品已被沒收。

2022年，印尼、岡比亞、烏茲別克和喀麥隆爆發受污染咳藥水問題，導致約300名兒童死亡。

二甘醇和乙二醇對人體有害，毒性反應包括腹痛、嘔吐、腹瀉、無法排尿、頭痛、精神狀態改變和可能導致死亡的急性腎損傷。

世衛此前已就其他受污染的液體劑型藥物發布了5次警報。

本文獲《聯合早報》授權轉載

