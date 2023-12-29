彭博社：土耳其欲與美國合製F-16引擎　用於國產戰機

彭博社12月28日引述匿名人士稱，土耳其已請求美國允許與美共同生產用於F-16戰機的通用電氣航空（GE Aerospace）F110引擎，旨在將它部署到其國產戰機「可汗」（Kaan）之上。土耳其希望確保引擎初期供應。



彭博社引述知情人士稱，土耳其希望在訂於2024年1月首飛「可汗」使用2部F110引擎，直到該國能夠開發自己的版本為止。

土耳其航空航天工業（TAI）是在英國BAE Systems協助下，正在研發第5代隱形戰機「可汗」。

安卡拉的美國官員拒絕就報道發表評論。 土耳其拒絕置評。

圖為2022年2月17日，一名美國空軍飛行員在羅馬尼亞一空軍基地指揮一架分配給予第480戰鬥機中隊的F-16戰機。（Reuters）

土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）視將老舊空軍設備更新為首要任務，尤其是在土國因堅持採購俄製S-400防空系統、美國將安卡拉踢出F-35項目之後。

美國先前將土耳其買F-16與土耳其批准瑞典加入北約（NATO）掛鈎，而土耳其剛剛就瑞典「入約」鬆口。美國家安全事務助理沙利文（Jake Sullivan）12月11日說，總統拜登（Joe biden）將推進向土耳其出售F-16型戰鬥機的計劃。

埃爾多安5月底勝選連任後，拜登隨即與他通話，拜登當時首次將瑞典「入約」與美國向土耳其出售F-16捆綁。