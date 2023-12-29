阿根廷人抗議經濟改革措施：我們選米萊做總統，不是讓他當皇帝

宣誓就職還未「滿月」，有着「阿根廷特朗普」之稱的極右翼政客、阿根廷新任總統米萊（Javier Milei）拋出百餘項驚人政策，而上街抗議示威的民眾也是一波接着一波。



圖為阿根廷左派領袖Eduardo Belliboni於2023年12月27日在阿根廷布宜諾斯艾利斯司法宮（Justice Palace）附近參加反對阿根廷新總統米萊經濟改革的示威活動，並接受媒體記者訪問。（Reuters）

據法媒當地時間12月28日報道，27日，因對米萊有爭議的改革方案感到不滿，又有數千名阿根廷民眾走上首都布宜諾斯艾利斯的街頭，抗議其提出的「經濟休克療法」和放鬆監管等法令，抗議者揮舞着阿根廷國旗和寫有「祖國是非賣品」的標語牌。

據報道，大批抗議者當天在工會的領導下舉行遊行，他們認為米萊宣布的政策剝奪了工人和消費者權益，要求法院介入，宣布這些法令無效。近期，一些民眾團體還向法院提出了「違憲申請」。

「我們不質疑米萊總統的合法性，但我們希望他尊重權力分配。當存在違憲行為時，工人需要捍衛自己的權利。」建築工會領導人馬丁內斯（Gerardo Martinez）在遊行中告訴記者。

「這項法令破壞了所有勞工的權利。」45歲的教師盧塞羅（Martin Lucero）也參加了抗議活動，並呼喊道：「阿根廷人選擇米萊做總統，而非當皇帝！」

圖為阿根廷工人聯合總會（ Workers' General Confederation）及其他社會組織成員出席2023年12月27日來到阿根廷布宜諾斯艾利斯司法宮（Justice Palace）外，參加反對阿根廷新總統米萊（Javier Milei）推動經濟改革的示威活動。（Reuters）

自12月10日宣誓就職以來，米萊大搞其宣傳的「經濟休克療法」，一口氣頒佈包括國企私有化、結束出口限制和放鬆監管等300多項改革措施的經濟法令。

過去兩周，阿根廷全國通脹急速加劇，十多個省先後宣布進入經濟緊急狀態。近日，阿根廷各地民眾爭先上街，以示對米萊政府的不滿。然而，米萊仍不為所動，呼籲國會舉行特別會議，以加快改革政策落地。本週，阿根廷國會就召開了一次特別會議，以審議這些計劃。

法新社指出，阿根廷是一個習慣了政府對市場進行大量干預監管的國家，而「極端自由派」米萊的這些政策，則完全與以往不同。

比如，法令中包括廢除房租價格上限，取消對工人的一些保護，廢除在年通貨膨脹率超過160%、貧困率超過40%時保護消費者免受價格肆意上漲的法律。此外，米萊的法令在其他方面包括：終止自動增加養老金，限制罷工權利，以及放寬私人醫療服務的價格上限等。

米萊就任總統之際，阿根廷正處於嚴重的經濟危機之中，過去12個月的累計通脹率達到142.7%，貧困率超過40%。阿根廷還面臨債務危機，欠國際貨幣基金組織的債務已經超過440億美元。今年以來，阿根廷通脹率在4月達到峰值8.4%，有專家預測，今年阿根廷國內生產總值將萎縮3.1%，2024年將再萎縮0.2%。

2023年12月28日，阿根廷布宜諾斯艾利斯，示威者在抗議阿根廷總統米萊推動經濟改革期間堵路。（Reuters）

當地時間12月12日， 阿根廷經濟部長卡普托（Luis Caputo）宣布，新政府將官方匯率下調至1美元兌800比索，貶值54%。此外新政府將推進包括每月使比索對美元貶值2%在內的新政策改善阿根廷財政和經濟狀況。由於物價飛速上漲、貨幣飛速貶值，購物所需要花費的現金越來越多，米萊政府已宣布，阿根廷央行計劃印製20000比索和50000比索的更大面值鈔票。

《紐約時報》12月23日報道稱，在米萊就任總統的過去兩週內，阿根廷物價以令人眼花繚亂的速度飆升。阿根廷首都布宜諾斯艾利斯一家酒吧的老闆發現，牛肉的價格飆升了73%，西葫蘆價格上漲了140%；一名優步司機稱，她現在加滿油箱需要多付60%的錢；一名父親表示，他買尿布花的錢是上個月的兩倍。

此外，當地時間12月26日，米萊還宣布將不會與其就職前就僱用的政府員工續簽合同。據新政府估計，超過5000名工作人員被解僱。該決定迅速引發新一輪針對其經濟改革的抗議。

面對民眾持續的不滿，米萊政府卻不為所動。此前的多場抗議活動中，阿根廷政府部署了大量警察，以阻止抗議者堵塞道路。米萊政府還威脅稱，將對任何試圖通過破壞性抗議來阻撓其計劃的組織群體採取強硬行動，封鎖道路的人可能會失去領取國家福利的權利。

圖為阿根廷新總統米萊（Javier Milei）2023年12月10日在阿根廷布宜諾斯艾利斯出席宣誓就職儀式後，來到玫瑰宫（Casa Rosada）的陽台露面。（Reuters）

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