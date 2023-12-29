法國名餐廳被爆舉行變態「新人儀式」　米芝蓮星級主廚辭職

法國比亞里茨一間五星級酒店的米芝蓮星級主廚，被指捲入「變態欺凌」新人事件遭辭退。當地媒體指有廚房助理在新人「入職儀式」期間，遭剝光衣服綁在椅子上、嘴裡塞着蘋果、肛門甚至還插着胡蘿蔔。



31歲名廚拉爾若（Aurelien Largeau）在12月21日辭去Hotel du Palais酒店的主廚一職，警方在28日就其涉嫌欺凌員工展開調查。

據當地報章《Sud Ouest》報導，一名年輕的廚房助手在12月的新人「入職儀式」期間，被剝光衣服綁在椅子上、嘴裏塞着蘋果、肛門甚至還插着胡蘿蔔。在場的包括餐廳所有廚師，包括主廚拉爾若本人。

圖為位於法國比亞里茨的Hotel du Palais，主廚拉爾若在12月21日辭職。（Booking.com）

這「羞辱性」的行為被廣泛譴責，儘管法國法律禁止進行新人儀式，但報導指這種行為在法國的餐廳業仍然存在。影片目前已被削除。

Hotel du Palais酒店母公司Hyatt表示，事件並不符合他們的價值觀，並已採取適當回應行動：「我們始終把保護同事、客人和合作伙伴的安全、健康和福祉放在首位。」

Hotel du Palais是位於法國西南部比亞里茨的一家五星級酒店，平均每晚房價高達400歐元。拉爾若是米芝蓮的一星級主廚，在米芝蓮有着他主理酒店的專門介紹頁。