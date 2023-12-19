法國小姐百年來首名短髮冠軍出爐　網民批為「覺醒」服務惹議

新一屆法國小姐（Miss France）選美結果12月17日出爐，由現年20歲的北加來海峽（Nord-Pas de Calais）佳麗吉勒（Eve Gilles）摘下后冠，成為大賽舉行103年來首名短髮法國小姐。有網民因她未留長髮、外形中性，對比賽結果表示不滿，引發爭論。



吉勒出身鄧寇克（Dunkirk）鄰近村落，父親是法國人，母親來自法屬留尼旺島（Réunion），現為數學及統計系學生。她指自己贏得后冠，是「多元」的勝利。

她獲勝後稱，「我們看慣了漂亮的長髮女孩，但我選擇了中性的短髮造型」，又表示「沒有人應該決定你是誰，每個女人都是不同的，我們都是獨一無二的。」

有網民在社交平台X留言稱，「法國小姐已不再是選美比賽，而是一場基於包容的『覺醒』（woken）比賽」；亦有人批評吉勒身材，指大會選出「中性身型」的她顯然是為比賽的「覺醒」成份服務。

同樣蓄短髮的綠黨（Greens）國會議員魯索（Sandrine Rousseau）19日在X發文支持吉爾，稱「我們的頭髮、我們要怎樣弄它、怎樣造型，不關男人的事。」

吉勒獲選時刻：

吉勒的髮型師勒格朗（Elise Legrand）說，是她慫恿吉勒以短髮造型參賽，「幾乎沒給對方選擇的餘地」，又形容短髮突顯吉勒的女性特質，令她「面龐更突出、雙眼更顯吸引」。

比賽結果由5,000名現場觀眾，以及7名女性組成的評審團一同決定，兩者評分各佔佳麗最終得分一半。吉勒在觀眾評分中僅列第三位，但計算評審團分數後躍升成冠軍。

2024年法國小姐最後十五強：

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