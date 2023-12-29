菲律賓擬在仁愛礁建造永久建築　中國：堅決應對任何挑釁

菲律賓稱考慮在仁愛礁建造永久民用建築後，中國外交部12月29日回應稱，中方將堅決應對任何侵權挑釁，堅定維護自身領土主權和海洋權益。



中國外交部發言人毛寧29日主持例行記者會時，有傳媒提問指，菲律賓武裝部隊發言人表示政府考慮在仁愛礁建造一個永久民用建築，例如燈塔或海洋科學研究中心，詢問中方有何回應。

毛寧表示仁愛礁是中國南沙群島一部份，中國對包括仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，是在長期歷史進程中形成並確立，符合包括聯合國憲章在內的國際法。

2023年4月24日，中國外交部發言人毛寧主持例行記者會。（中國外交部）

她指菲律賓依據非法無效的南海仲裁案所謂裁決，主張仁愛礁屬於菲律賓的專屬經濟區和大陸架，否定中國對仁愛礁的領土主權，違反國際法原則，在法律上站不住腳。

毛寧又說仁愛礁是無人島礁，根據中國和東盟國家簽署的《南海各方行為宣言》，各方應當維持仁愛礁無人、無設施的狀態，菲方在仁愛礁問題上一再違背承諾，一再改變政策，一再侵權挑釁，引發複雜事態。

毛寧強調，中方將堅決應對任何侵權挑釁，堅定維護自身領土主權和海洋權益，「菲律賓軍方發言人公然聲稱要在仁愛礁上建造永久建築，這將是菲方企圖再次違背承諾，再次改變政策，再次破壞仁愛礁無人、無設施狀態的重大舉動，這將嚴重侵犯中國主權，嚴重違反國際法和《南海各方行為宣言》。」