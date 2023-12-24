台旅客馬尼拉機場搭的士遭「劏客」　菲律賓交通部：封殺涉事公司

菲律賓馬尼拉近日傳出的士司機「劏客」事件，有台灣旅客在網上稱，自己坐的士由馬尼拉國際機場第三客運大樓前往第四客運大樓時，4公里的路程遭索價每人1萬披索（約1412港元）。消息曝光後，菲律賓交通部已經封殺有關的士公司，並呼籲旅客選擇有信譽的交通工具。



菲律賓傳媒GMA Network12月22日報道，當地一名網民在Facebook分享台灣旅客在馬尼拉國際機場的不愉快經歷，根據「菲律賓、宿霧薄荷島、長灘島旅遊情報」群組分享的內容顯示，該名旅客在第三客運大樓向保穴詢問乘坐接駁車到第四客運大樓的方法時，對方聲稱現在已經沒有接駁車，並叫旅客到客運大樓外找穿紅色衣服的的士司機。

台灣旅客上車後，發現情況有異，於是詢問司機和副駕駛座男子，惟對方卻一直無意交代車費。旅客於是透過網上求救，把車牌抄下來，並偷偷錄影拍照。

馬尼拉機場的士司機「劏客」，司機更出示聲稱是官方的收費表。（Facebook／Mery-ann Falsario）

的士到達第四客運大樓後，司機拿出一張寫有「機場核可的常規的士服務收費表」，上面列出每名旅客到各客運大樓的收費：第一客運大樓1.15萬披索、第二客運大樓1.2萬披索、第三客運大樓1.35萬披索、第四客運大樓1.03萬披索。

該「收費表」印有菲律賓觀光部和馬尼拉國際機場標誌，並寫有：「遵守機場政策。違反機場政策將受菲律賓法律處罰。」

帖文提到，台灣旅客嘗試講價並想打開車門，但車門被司機鎖上。最終在討價還價下，兩名旅客支付「當地菲律賓人價格」5200披索才可以脫險。他們事後懷疑機場保安與的士司機是「一條龍服務」，因此呼籲到馬尼拉的旅客要提高警覺。

根據有關「收費表」，坐的士到馬尼拉國際機場的最低收費叫價每人1萬披索。（Facebook／Mery-ann Falsario）

有關帖文其後在網絡瘋傳，多家傳媒隨即報道，並引來當局的留意，馬尼拉國際機場管理部門負責人Bryan Co強調，有關「收費表」並沒有獲官方認可，指即使前往馬尼拉大都會最遠部分的車費都不用1萬披索。

菲律賓交通部亦已經調查事件，稱已經找到涉事司機及營運商的身分，但指該名司機目前已經逃離馬尼拉。