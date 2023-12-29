美國盟友與紅海護航聯盟「保持距離」　不想顯得撐以色列

「一些美國盟友和紅海護航聯盟保持距離，不想顯得『挺以色列』。」《以色列時報》從多個美國盟友的近期表態中，得出了這一體會。當歐洲民眾愈加批評以色列，各國政府既怕「選民反對」，也擔心成為胡塞武裝報復的對象……



據路透社12月28日報道，美國近日發起「繁榮衛士」行動，以保護紅海的商業交通不受也門胡塞武裝的襲擊。但一週過去，許多盟友都不想公開扯上關係，甚至完全不想沾邊。

五角大樓21日稱，已有20多個國家同意加入，但它只宣布了12個國家的名字。到目前為止，有將近一半國家沒有出面「認領」或允許美國公開它們的身份。這些國家的「貢獻」則從部署軍艦到僅僅派遣一名參謀軍官不等。

歐盟用一份譴責胡塞武裝襲擊的聯合聲明，對聯盟表示支持。儘管英國、希臘和其他一些國家公開支持美國的行動，但美國提到的另外幾個國家很快表示，它們沒有直接參與。

意大利國防部說，它將「應意大利船主的要求」派遣一艘軍艦前往紅海，而不是作為美國行動的一部份。法國表示支持確保紅海航行自由的努力，但其軍艦仍將由法國指揮。

西班牙已經表態不會加入「繁榮衛士」行動，並反對動用歐盟現有的「阿塔蘭塔」反海盜力量來保護紅海航運。不過周三，西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）表示，他願意考慮建立另一個力量來解決問題。

沙特和阿聯酋早些時候宣布，對這項冒險不感興趣。

圖為美國總統拜登（Joe Biden）2023年11月27日在白宮發表演講。（Reuters）

美國盟友不願「沾邊」？怕選民反對，怕被報復…

全球最大的貨櫃航運公司馬士基集團（Maersk）上周六表示，將恢復紅海和亞丁灣的航運業務。但德國赫伯羅特公司周三稱，它仍舊認為紅海太危險，將繼續從非洲好望角繞路。

路透社分析指出，美國的一些盟友不願「沾邊」，在一定程度上反映了加沙衝突給它們造成的裂痕。儘管國際社會對以色列的批評之聲漸盛，但拜登仍堅定支持以色列。根據加沙衛生部數據，以色列進攻已造成超2.1萬巴勒斯坦人死亡。

「歐洲各國政府非常擔心，部份原本可能支持它們的選民會因此反對。」西班牙馬德里康普頓斯大學國際關係教授赫爾南德斯（David Hernandez）提到，歐洲公眾對以色列的批評愈來愈多，而且擔心被捲入衝突。近期一項民意調查發現，絕大多數西歐人認為以色列應該停止在加沙的軍事行動，尤其是西班牙和意大利人。

而且，參與國也有可能成為胡塞武裝報復的對象。一名熟悉美國政府想法的人士說，正是這種風險促使一些國家採取迴避態度，而不是出於在加沙問題上的分歧。

根據印度一名高級軍事官員的說法，印度似乎就是這種情況，它不太可能加入美國的行動。一名印度政府官員表示，政府擔心與美國結盟可能會使自己更容易成為目標。

拜登政府的算盤：這不僅僅是攻擊美國，而是聯盟？

本輪巴以衝突爆發後，也門胡塞武裝第一時間宣布支持哈馬斯和巴勒斯坦事業，並表示將打擊任何將要前往以色列的船隻。

英國《經濟學人》16日刊文稱，非洲和阿拉伯半島之間的曼德海峽連接紅海與亞丁灣，是國際航運要道之一，全球約12%的貿易運輸和30%的集裝箱運輸從曼德海峽通過。近日，胡塞武裝顯著擴大了行動規模，迫使多家國際航運巨頭宣布暫停途徑紅海的航線。

數據顯示，與12月8日至12日相比，12月15日至19日期間，通過曼德海峽的船舶數量下降了14%；國際貨櫃運輸成本也隨即飆升，截至12月19日，從中國運送一個貨櫃到地中海的費用漲至2,413美元，本月上漲幅度高達44%。航經紅海船隻的保險費用同樣飆升。

路透社補充稱，在以往護航力量的基礎上，一些沒有正式加入美國新發起行動的國家仍然可以與美國海軍協作巡邏。例如，意大利是「阿塔蘭塔」行動的一員，雖然尚未表示將加入「繁榮衛士」行動，但一名意大利政府消息人士稱，美國領導的聯盟對意大利的貢獻感到滿意。

消息人士補充說，以現有行動的名義派遣一艘海軍護衛艦，可以加快部署速度，不需要新的議會授權。

20日，也門胡塞武裝領導人胡塞發表講話稱，美國組建所謂海上聯軍，意在將更多國家捲入其中保護以色列及相關船隻，藉機實現紅海、亞丁灣和曼德海峽的軍事化，此舉違背了國際法，並威脅了海上航行安全。

特朗普政府時期負責中東事務的前副助理國防部長馬爾羅伊（Michael Mulroy）則分析稱，五角大樓之所以建立新海上聯盟，似乎是為了把胡塞武裝未來的任何襲擊都變成一個國際問題，以便將其與以色列-哈馬斯戰爭割席。「一旦參與『繁榮衛士』行動的軍艦開始保護商業航運，而且受到直接攻擊，那麼（胡塞武裝）就是在攻擊聯盟，而不僅僅是美國。」

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