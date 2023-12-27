紅海局勢｜胡塞武裝向貨船射導彈　無人機襲以色列港口城市

英國海事貿易行動組織（United Kingdom Maritime Trade Operations，UKMTO）12月26日表示，當日在也門附近的紅海，有至少兩艘船隻聽到爆炸聲，船員分別見到無人機及導彈飛過。也門胡塞武裝（Houthis）發言人其後證實，以導彈攻擊紅海的一艘貨船MSC United，及以無人機攻擊以色列南部港口城市埃拉特（Eilat）與其他地區。



胡塞武裝表示，MSC United的船員3次未理會胡塞武裝的呼叫，且毋視警告訊息，因此才發射導彈。胡塞武裝未公布有否擊中船隻，也未有相關報道。胡塞武裝重申，將繼續支持巴勒斯坦人民，指這是基於宗教、道德和人道主義。他們將繼續針對以色列船隻，又或前往以色列方向的船隻採取行動。

UKMTO指出，在也門西海岸荷台達（Hodeida）以西50海里處，一艘船隻指距離約5海里位置，聲到兩次爆炸聲，之前觀察到有兩架無人機。當局指在另一宗事件中，於距離荷台達50海里位置，一艘船隻聽到爆炸聲，見列4海里處有導彈飛過。

據指出，在這兩宗事件中，船隻和船員都安全。而在今次事件前約一星期，美國宣布在紅海採取多國海上安全倡議，以回應也門胡塞武裝對船隻的攻擊。

自10月以來，伊朗支持的也門胡塞武裝接連在紅海襲擊商船，該組織稱為了聲援在加沙被以色列圍困的巴勒斯坦人。連串事件影響國際航運，部份商船更改航線。約一星期前，美國宣布在紅海展開多國護航，以回應胡塞武裝的攻擊。