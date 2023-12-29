澳洲東部熱浪風暴夾擊　男子聖誕露營受災　拼命拉住太陽篷企不穩

澳洲東海岸的一個家庭稱，他們在聖誕假期期間在露營公園經歷嚴重的風暴，有一些輕微的割傷和擦傷。男子稱，露營車上剛買3天的太陽篷以及附近的樹木無法抵擋估計接近颶風強度的風力。



一名在露營公園過聖誕的男子抵着風雨，拉住可能被吹走的太陽篷：

+ 2

凱恩・莫里森（Kayne Morrison）說，暴風雨來得突然，他的第一個反應是在強風中試圖拉住大篷車的太陽篷。

莫里森在社交媒體發文：

這一切發生得太快了，從幾滴雨到這一切只花了大約2分鐘！暴風雨持續接近45分鐘。

當暴風雨襲擊昆士蘭州海倫茲維爾（Helensvale，暫譯）時，莫里森一邊試圖拉住太陽篷，一邊告訴大家要進入露營車（又稱大篷車，Caravan）。 隨着風暴的強度迅速增強，他意識到他和家人需找到一個更堅固的避難所。

莫里森說，當大樹開始倒下時，他告訴大家到公園的一棟建築物中躲避。

聖誕新年「冰火夾擊」

他和不少人一樣，是聖誕假期週這場風暴的受害者。嚴重的雷暴影響澳洲多個社區，持續多天的惡劣天氣導致至少10人死亡。澳洲國家氣象局（BOM）稱，確認昆士蘭州出現雞蛋大小的冰雹以及至少一場龍捲風。

在這段期間，數以十萬計家庭和企業斷電，該區最大的供電商表示，預計到除夕夜將恢復90%受影響客戶的供電。

昆士蘭和新南威爾斯是這場風暴的重災區，但人們才剛鬆一口氣，當局又預計雷暴會在29日再度出現。當地直至新年都是這種天氣，還可能出現大冰雹、每小時90公里以上的陣風和大雨。

澳東遭風暴侵襲，但在澳洲北部及西部，人們的假期週會在酷熱中度過，一些地方氣溫高達攝氏45度。

在西澳的馬布爾巴（Marble Bar），30日的氣溫料達攝氏49度；昆士蘭州的朗里奇（Longreach）和朱里亞克里克（Julia Creek）料有攝氏47度。

澳洲氣候服務局（Australian Climate Service，暫譯）稱，一年中的任何時間都可能發生嚴重的雷暴，但最常見的是南半球夏季的9月至3月。

澳洲12月至2月的夏季受到厄爾尼諾（El Nino）現象的影響，通常日間氣溫會高於平均水平，並可能出現從野火到熱帶氣旋和長期乾旱等極端天氣。