上網買雞蛋墮入詐騙陷阱　新加坡夫婦慘失88萬元

新加坡傳媒12月27日報道，新加坡一對夫婦11月底上網購買雞蛋，沒想到墮入詐騙陷阱，導致損失約15萬新加坡元（約88萬港元）。



據57歲的辛格（Singh）向新加坡亞洲新聞台（CNA）表示，事件始於11月26日，他的妻子在Facebook看到售賣有機雞蛋的廣告，便決定嘗試購買，與丈夫一起按下「訂購」的按鈕，之後偽裝賣家的騙子便透過WhatsApp聯絡他們。

騙子先跟他們確定雞蛋的數量，然後叫他們透過一個應用程式（APP）支付訂金，向他們發送下載應用程式的連結。

辛格安裝了應用程序，用它訂購60個雞蛋，然後應用程式把他帶到一個極似是銀行支付頁面的網頁，他不虞有詐，輸入銀行帳戶的詳細資料，但之後發現出現交易失敗的字句。

一天後的11月27日，辛格收到銀行電話，指其有一筆大額信用卡交易，辛格覺得有異，然後驚悉他銀行戶口裏的金錢已遭「清零」。

他稱「當看到零、零、零，我想我陷入震驚狀態，就像變成喪屍。我不知道該怎麼辦。」

新加坡警方證實接獲辛格夫婦的報案，正展開調查工作。

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