越南首富張美蘭涉詐騙近千億港元　約為越南首3季GDP的6％

越南最高人民檢察院12月15日發布公訴書，起訴包括越南女首富、萬盛發集團創辦人兼主席張美蘭在內的86人。張涉嫌掏空西貢商業銀行（SCB），並挪用客戶資金304萬億越南盾（約977億港元）。



這筆款項約為越南首三季本地生產總值（GDP）6%、越南全國未償還按揭餘額的11%。這筆錢比越南5位億萬富豪的身家加起來還要多，更是越南首富范日旺身家的3倍。

張美蘭及多名公司職員已在2022年10月7日被捕。她是華裔人士，1956年在越南出生。她的丈夫是香港人朱立基，而她也持有香港身份證。

越南最高人民檢察院指控她行賄、違反銀行監管規定，以及挪用公款。

圖為2022年10月7日，萬盛發集團創辦人兼主席張美蘭（左）涉非法發行債劵被捕，集團公司助理阮芳紅（Nguyen Phuong Hong）（右）同日被捕，但有報道指阮芳紅被捕兩日後逝世。（越南公安部相片）

調查人員指控她涉將SCB當成「金融工具」吸金，發行25批債券，價值超過30萬億越南盾。

調查人員指出，在2012年至2022年，張及旗下集團設立數千個法人實體，安排數千個人作為代表，利用假客戶向SCB申請貸款。這批貸款有93%流向張；7%流向張的老客戶。

張在2018年2月至2022年10月指示下屬準備916份貸款申請書，貸款總額約545萬億越南盾，並挪用其中304萬億越南盾，導致129萬億越南盾（約415億港元）的利息損失。如計入利息，利息損失總額則逾415萬億越南盾。