2024新年︱厄瓜多爾燒草人意大利掟傢俬　盤點7國除夕有趣習俗

2023年踏入尾聲，即將迎來2024年。全球多數國家都會在今晚慶祝除夕，當中不少地方會以本地特有傳統迎接新年，或祝福或祈願，形式各異其趣。以下列出一些國家的獨特習俗。



西班牙

西班牙傳統認為，若在教堂敲響12下午夜鐘聲時，每一秒都吞下一顆葡萄，便能為新一年帶來好運。每顆葡萄都代表來年月份，若未能全部吃掉，則會帶來不幸。

西班牙人會經電視收聽倒數報時，或在城鎮廣場一同倒數，並吃下「幸運葡萄」，之後才開始除夕派對。亦有說法指，在除夕躲在桌下吃葡萄，可促旺來年愛情運。

圖為西班牙巴塞隆拿聖家大教堂（Sagrada Familia），2017年8月24日上載。（Wikipedia/ C messier, CC BY-SA 4.0）

厄瓜多爾

厄瓜多爾人會製作巨型稻草人，用來代表他們不喜歡的、或對他們生活產生不良影響的人，在除夕當晚點火燃燒。這些稻草人會塞進沾上木屑和報紙的舊衣服，祈求在午夜焚燒時同時消去往年的不愉快，為新年帶來好運。

圖為厄瓜多爾首都基多（Quito ），上載於2021年1月10日。（Unsplash/ Mauricio Muñoz）

意大利

在意大利南部，人們會在除夕將用舊的家庭用品丟出窗外，包括碗盤杯碟、電子器材以至大型傢俬，象徵捨棄舊年不快。

他們亦會在除穿上紅色內衣祈福。有說法指可以翻面穿上這些過年內衣，用以加強運程，亦有指穿過後便應丟棄，以符合「去舊迎新」。

圖為意大利羅馬，2019年9月14日上載。（Wikipedia/ Nicholas Hartmann, CC BY-SA 4.0）

丹麥

和意大利人相似，丹麥人亦會在除夕丟東西，但地點不是自家窗外，而是親友家門前。將過去一年內從未用過的杯碟摔在某人門前，表示感謝對方的愛和支持，並祝願他們在來年一切順利。

圖為丹麥首都哥本哈根，2017年12月19日上載。（Unsplash/ Nick Karvounis）

捷克

在捷克，傳統流行在除夕將蘋果切開兩半，依果核切面形狀預測明年運程。若呈十字形，即表示來年運氣不佳，若是星形，即可期待得到幸福。

圖為捷克首都布拉格，2019年10月11日上載。（Unsplash/ Leon LEE）

希臘

希臘家庭會在除夕於門上掛起洋蔥，用以象徵成長、重生。父母會在隔早把洋蔥放到子女頭上，叫醒他們，祈願他們健康、好運。

圖為希臘桑托林島（Santorini），2017年4月12日上載。（Unsplash/ Jaime Arrieta）

蘇格蘭

蘇格蘭有特別的「首次嘈足」傳統。當地居民認為，元旦午夜過後第一個踏入自己家門的，應是一個高大的深髮色男性，他帶來的禮物會令來年增添好運。他們甚至會特地邀請符合條件的人選在當晚拜訪自己。

這項傳統可追溯至維京人入侵時代：看到金發碧眼的陌生人拿着斧頭站到門前，表示會有大麻煩。因此人們希望新年第一個訪客頭髮深色。

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