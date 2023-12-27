以巴衝突︱歐洲多國加強戒備　防聖誕元旦遇恐襲

歐洲多國在聖誕節及元旦期間提升警戒級別，嚴防節日期間發生恐怖襲擊事件。



法國內政部長達爾馬寧（Gérald Darmanin）要求全國各地在節日期間保持高度警惕，因為法國面臨着嚴重的恐怖主義威脅。自10月13日法國北部城市阿拉斯（Arras）一所高中發生持刀襲擊事件後，法國的反恐警戒級別已提升至最高。

負責內部事務的歐盟委員約翰松（Ylva Johansson）說，隨着以巴衝突加劇及其在社會中造成兩極分化，歐盟國家在即將到來的假期面臨巨大的恐怖襲擊風險。

以色列駐印度大使館附近12月26日傳出爆炸，當地警方調查後解封現場。（Reuters）

據媒體報道，奧地利安全部門12月24日逮捕了4名恐怖襲擊疑犯，相信他們屬於跨境激進分子網絡，並正策劃在維也納等地開展恐怖襲擊。

荷蘭國家反恐協調部門把反恐預警級別從三級提高到四級，僅次於最高級。西班牙也把12月18日至2024年1月10日的反恐等級提升至「高級」，重點保護交通設施、宗教活動場所、娛樂場所、戰略基礎設施等。這是西班牙自2015年以來啟動的最高警戒等級。

在比利時，除加強警察巡邏外，各主要入口處均設置路障，以防汽車衝撞。在10月份首都布魯塞爾發生槍擊事件後，比利時政府將反恐預警級別維持在「高級」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

