竟因「所得聖誕禮物多寡」爭吵殺人　少男槍殺胞姊復遭哥哥射傷

美國佛羅里達州一對兄弟因爭論「誰收到更多聖誕禮物」，在12月24日平安夜釀成悲劇。23歲的姐姐勸阻二人期間，遭14歲弟弟開槍擊中胸部身亡。他開槍後亦遭15歲兄長開槍擊中，現時情況穩定。他已被控一級謀殺罪。



皮內拉斯縣（Pinellas）警長瓜爾蒂耶里（Bob Gualtieri）稱，達庫斯（Darcus Coley，暫譯）與弟弟達馬庫斯（Damarcus Coley，暫譯）當日與母親及姐姐阿布里埃爾（Abrielle Baldwin，暫譯）外出購物期間，弟弟不滿收到的聖誕禮物比兄長少，一家人爆發口角。他們爭論誰得到什麼東西，以及錢花在誰身上。

四人與阿布里埃爾兩名分別6歲及11個月大的子女一同前往祖母位於拉戈（Largo）的住所，但爭吵仍未停止。弟弟在門外持手槍指向哥哥，宣稱要朝他頭部開槍，挑釁對方打架。二人隨後被叔叔分開，弟弟被帶到門外。

圖為達庫斯（右）及達馬庫斯（左）大頭照。（皮內拉斯警局）

姐姐對弟弟進行勸導，但後者反唇相稽，威脅要向她和寶寶開槍，繼而扣動扳機。

姐姐中槍倒下後，哥哥持手槍步出並怒罵弟弟，開槍打中他的腹部。阿布里埃爾送院後重傷不治，但所幸嬰兒並無受傷。開槍殺姊的達馬庫斯手術後情況穩定，被帶到少年司法部。

警方指，案中槍傷弟弟的兄長之後棄槍逃往親戚家。目前已發現射殺阿布里埃爾的兇器，但未找到遭丟棄的槍。

圖為阿布里埃爾社交媒體圖片，2023年7月14日上載。（Breebree Baldwin Facebook）

弟弟達馬庫斯被控一級謀殺、虐待兒童及持有槍枝罪。哥哥達庫斯被控一級謀殺未遂及篡改證據罪；他被發現時曾發表自殘言論，已送往精神病院。

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