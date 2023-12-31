俄羅斯：至今監禁逾200名烏克蘭戰鬥人員

撰文：聯合早報
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俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）透露，自俄烏戰爭打響以來，俄法院已判處逾200名烏克蘭武裝人員長期監禁的刑罰。

路透社報道，拉夫羅夫星期天（12月31日）接受俄新社採訪時說：「俄羅斯聯邦法院以犯下暴行為由，判處200多名烏克蘭武裝組織代表長期監禁。」

自戰爭爆發後，俄烏兩國互指對方犯下了大量戰爭罪。聯合國此前也數次披露俄當局犯下戰爭罪和侵犯人權行為的證據，包括使用酷刑、強姦和非法驅逐兒童等。

國際刑事法院（ICC）3月還對俄總統普京（Vladimir Putin）發出逮捕令，指控莫斯科強行驅逐烏克蘭兒童的行為屬於戰爭罪。

圖為俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）2023年12月27日在莫斯科與印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）會面。（Pool via Reuters）

烏克蘭總檢察長科斯京（Andriy Kostin）星期六（30日）在聲明中總結2023年時說：「在我們伸張正義的道路上，今年的主要成果無疑是國際刑事法院對普京發出的逮捕令。這是一個歷史性的決定，也是一個明確的訊號，即任何人都不能凌駕於法律之上。」

烏總檢察長辦公室網站公布數據稱，自戰爭爆發後，當局登記在冊的俄羅斯侵略罪和戰爭罪已超過12.1萬宗。

拉夫羅夫則表明，俄調查委員會已對約900名烏克蘭人提起了4,000宗刑事案件。他說：「這些人不僅包括激進民族主義協會成員、烏克蘭安全部隊代表和僱傭兵，還包括烏方軍事和政治領導人的代表。那些缺席指控的人已被列入國際通緝名單。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

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