俄羅斯大規模空襲烏克蘭翌日　俄邊境別爾哥羅德州遭炮擊10死45傷

俄羅斯12月29日向烏克蘭發動迄今最大規模的空襲後,位處俄烏邊境的俄羅斯別爾哥羅德州(Belgorodskaya oblast')遭烏軍炮擊。



俄羅斯緊急服務部門稱,烏克蘭30日對別爾哥羅德市中心發動空襲,包括1名兒童在內10人死亡、45人受傷。

俄新社發布的圖片顯示,至少有3輛汽車着火,網上流傳的其他圖片顯示,市內冒出黑煙。

兩名居民告訴路透社,他們稱在空中有爆炸發生、出現更大的爆炸聲後,看到天空中有防空導彈。

《生意人報》引述一位接近俄羅斯調查委員會的消息人士的話稱,烏克蘭哈爾科夫州的多管火箭炮發射的飛彈擊中市中心的大教堂廣場的溜冰場、購物中心、住宅大樓和一輛汽車。

圖為2023年12月30日俄羅斯別爾哥羅德州(Belgorod)州長格拉徳科(Vyacheslav Gladkov)在Telegram發布的照片,顯示在他稱在烏克蘭軍方空襲別爾哥羅德期間受損的一輛汽車。(Governor of Russia's Belgorod Region Vyacheslav Gladkov via Telegram/Handout via REUTERS)