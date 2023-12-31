跨年夜・2024新年｜普京發表新年賀辭談戰爭：俄羅斯永不退縮

俄羅斯總統普京12月31日在向俄羅斯公民發表的新年致辭中說：俄羅斯聯邦必須勇往直前，創造未來。他是在克里姆林宮牆的傳統背景下發表了講話。 講話持續了大約4分鐘。 最先看到普京講話的是堪察加半島的居民，他們的新年已經到來。



俄衛網12月31日引述普京表示，俄羅斯在2023年堅決捍衛自己的利益和安全，被祖國命運聯繫在一起的俄羅斯公民必須勇往直前，創造未來。

普京說：「我們送別2023年。很快它將成為歷史的一部分，我們必須勇往直前，創造未來。在過去的一年裏我們努力工作，做了很多事情，我們為我們共同的成就感到自豪，為我們取得的成績感到高興，我們堅定地捍衛國家的利益，我們的自由和安全：我們的價值觀過去和現在都是我們牢不可破的立足之本。」

他還向正在烏克蘭參戰的軍事人員發表講話。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin) 於2023年12月27日在俄羅斯莫斯科克里姆林宮主持召開國務院會議，討論加強教師和導師的作用。（Sputnik/Dmitry Astakhov/Pool via Reuters）

他說：「我們為你們感到驕傲，你們是英雄，你們感受到了全國人民的支持。」

他強調，俄羅斯永遠不會退縮，沒有任何力量可以分裂我們和阻止我們的發展。

俄總統強調說，最主要的是，過去和現在把俄羅斯人聯繫在一起的是國家命運，是對俄羅斯經歷的歷史時期的高度深刻的理解，是對社會面臨的大規模目標的高度深刻的理解，是對每一個俄羅斯人感覺到的對祖國的巨大責任的高度深刻的理解。

最後，他祝願所有俄羅斯家庭萬事如意。

他最後說：「俄羅斯的命運由我們決定，我們是一個大家庭，我們將確保穩步發展，我們在一起。」