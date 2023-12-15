普京您有很多替身嗎？本尊幽默回答　談通脹罕見向民眾致歉

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁）12月14日舉行年度記者會，並回應數十名民眾視像提問。有學生以人工智能（AI）生成的普京面貌現身螢幕，現場哄笑。他問普京是否真如傳聞所言「有很多替身」，普京初時略顯迷惘，隨後否認。



路透社14日報道，「AI普京」向普京說，「您好，我是聖彼得堡國立大學學生。我想問，你真的有很多替身嗎？還有，您如何看待AI和類神經網路（ANNs）進入我們生活的危險？」

普京當時已「馬拉松式」答問3個多小時，看見「AI普京」時有一下猶豫。他回答稱，「我發現你可能很像我，並用我的聲音說話。但我想過了，決定只可有一個人像我、用我的聲音說話，那就是我自己。」他又指，這個「AI普京」是自己第一個「替身」。

外界不時猜測普京為掩飾健康問題，會以替身公開露面。克里姆林宮否認說法，指普京健康極佳。

▼「真・普京」（左）與「AI普京」（右）對話是答問會中的有趣的場面之一：

俄婦怨蛋貴 普京道歉

普京亦在節目罕見致歉，對象是靠領退休金維生的婦人阿科波娃（Irina Akopova）。她在廚房經螢幕向普京抱怨雞蛋、雞胸和雞翼價格暴漲。

她對普京說，「可憐靠退休金生活的人吧！我們沒有數百萬元的退休金。解決這個問題——我們求助無門。」

普京稱，「我為此道歉，這是政府工作的失敗……我保證這種情況會在不久將來得到糾正。」

俄羅斯蛋價2023年升幅逾40%。政府本週表示， 2024上半年將推出總值12億美元的雞蛋進口關稅減免，以控制價格。路透社報道指，問答環節給予普京機會，展示自己體恤普通民眾苦惱，並下令官員處理。

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