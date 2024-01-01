韓聯社：習近平與金正恩新年互發賀電　強調合作關係

韓聯社引述朝鮮中央廣播電台報道，2024年伊始，中國國家主席習近平與朝鮮領袖金正恩於1月1日互致賀電，紀念朝中建交75周年。韓聯社指出，金正恩與習近平不時會互發賀電，​​但在新年同時互致賀電情況並不多見。習近平表示，維護與發展中朝合作關係，是中方堅定不移的政策。



韓聯社報道，習近平主席在賀電中表示，雙方共同宣布2024年為中朝友好年，共同開展各領域紀念活動，為中朝關係發展注入新動力。他又強調，在新時代及新形勢下，黨和政府一貫從戰略高度和長遠角度看待中朝關係。

習近平表示，中朝兩國山水相連，近年來在雙方共同努力和推動下，中朝傳統友好合作關係進入了新的歷史時期。他表示，支持中朝關係不斷發展，能促進和維護兩國共同利益和地區和平穩定。

金正恩在賀電中表示，朝中兩國社會主義建設進入了新的發展階段，朝中兩黨和政府將今年定為朝中友好年。在當前複雜的國際形勢中，兩國傳統友好合作關係將得到加強。他又稱，進一步發展兩國關係，滿足兩國人民的需要，也符合兩國人民的共同願望。

他強調，很高興共同宣布朝中友好年的開始，兩國要加強政治、經濟、文化等各領域交流互訪，進一步增進友誼和團結的紐帶，共同維護地區和世界的和平穩定。