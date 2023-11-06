哈馬斯高層稱將派員訪華　點名只有金正恩能打擊美國

巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）高級官員巴拉卡（Ali Baraka）11月2日受訪時稱，哈馬斯會派代表團訪中國北京。他表示，朝鮮領袖金正恩可能是世上唯一有能力打擊美國的人。



以色列《耶路撒冷郵報》3日報道巴拉卡2日接受黎巴嫩YouTube頻道Spot Shot Video訪問。

他表示，如今俄羅斯每天都與哈馬斯聯繫，中國已派特使前往卡塔爾（Qatar）首都多哈（Doha），中俄代表已與哈馬斯領導人會面，而哈馬斯代表團已前往莫斯科，很快，一個代表團會前往北京。

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他指：「美國在區內的所有敵人都在協商並走得愈來愈近，他們聯合起來參戰的那一天可能會到來，讓美國成為過去的東西。」他稱美國是英國以及全球共濟會建立的，它會像蘇聯那樣崩解。

報道指，Spot Shot Video成員稱，根據《華爾街日報》1日的報道，金正恩命令官員支持巴勒斯坦人，特別是哈馬斯。成員問巴拉卡是否認真看待此事。

巴拉卡回答說：「是的。如你所知，朝鮮領導人可能是世界上唯一有能力打擊美國的人。他是唯一的一個。」

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