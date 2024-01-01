屠殺不能根除屠殺　以色列18歲少年「出於良心」拒服兵役判囚

「我相信屠殺並不能根除屠殺」，據《以色列時報》12月28日報道，以色列18歲男孩米特尼克（Tal Mitnick）因拒絕服兵役被判處在軍事監獄服刑30天。報道稱，他是本輪以巴衝突爆發以來，已知的第一例因出於良心拒服兵役被判刑者。



本文獲《觀察者網》授權轉載；撰文：楊蓉



根據以色列反佔領活動組織Mesarvot在社交平台X上發布的一段影片，米特尼克26日走入位於特拉維夫（Tel Aviv）附近的泰勒哈紹梅爾軍事基地（Tel Hashomer）前對鏡頭說道：「我相信屠殺並不能根除屠殺。」他補充，「對加沙地帶（Gaza Strip）的罪惡襲擊並不能根除巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）實施的殘暴屠殺，暴力解決不了暴力，這就是我拒絕入伍的原因」。

米特尼克通過美國調查新聞網站「截擊」（The Intercept）記者塔克爾（Prem Thakker）發布的一篇聲明表示，巴勒斯坦這「政治問題」是沒有「軍事解決方案」的，「我們無法抹去巴勒斯坦人民或他們與這片土地的聯繫，正如猶太人或我們與這片土地的聯繫也無法抹去一樣」。

他認為，真正的變革只能來自兩國人民，而不是以色列的「腐敗政客」或哈馬斯領導人。「當我們認識到巴勒斯坦人民多年來遭受的苦難，並認識到這種苦難是以色列政策造成的，這種改變就會到來。同時，還必須伸張正義、改正錯誤，並在和平、自由和平等的基礎上建設政治基礎設施。」

米特尼克是Mesarvot的成員，後者成立於2015年，是一個反對以色列對巴勒斯坦非法佔領的活動組織，主要為拒絕參加以色列兵役的人們提供法律建議和道義支持。

以巴衝突：圖為遭以軍空襲摧毀的加沙中部邁加齊難民營（Maghazi），攝於2023年12月25日。（Reuters）

在以色列，一般年滿18歲的公民都必須服兵役，男性至少3年、女性至少2年，以色列阿拉伯人、宗教婦女、已婚人士和身體或精神不健全者可以豁免。此外，一些極端正統派猶太人，如哈雷迪教派（Haredi）猶太人，也可以免服兵役。

半島電視台（Al Jazeera）稱，對於大多數猶太以色列人而言，服兵役是強制義務，並被視為一項成人儀式；在以色列高度軍事化的社會中，所謂的拒服兵役者將面臨被貼上叛徒標籤的風險。拒服兵役者（Refuseniks）在以色列並不常見，但在此前也有事例見報。

據報道，在米特尼克進入軍事基地之前，一群人聚集在一起對他表示聲援。他們舉着標語牌，上面寫着「你們無法用鮮血來建造天堂」「以眼還眼，只會讓我們都失去光明」「沒有軍事解決方案」。

對此，以色列國防軍發言人則向媒體回應稱，在聽取米特尼克的反對意見後，軍方人員「一致認為沒有找到出於良心拒服兵役的正當理由」。該發言人表示，刑期結束後，米特尼克將再次接受軍方官員的約談。

如果米特尼克再次拒絕入伍，刑期可能會超過最初的30天。半島電視台指出，一般來說，拒服兵役者最終可能會重複入獄服刑，並一次又一次地被勒令返回徵兵中心，有些人要在監獄裏待幾個月才能被釋放。以色列左翼「+972」在線雜誌網站，較長的可能需要100天或更久。

巴勒斯坦紅新月會（Palestine Red Crescent Society）發布的影片截圖顯示，加沙代爾拜萊赫（Deir al-Balah）一場空襲發生後，一名受傷的巴人被運上救護車。這張照片取自巴勒斯坦紅新月會2023年12月22日發布的影片。（Palestine Red Crescent Society/Handout via REUTERS）

英國《衛報》12月29日刊發的一篇署名文章介紹，以色列高等法院裁定，「出於良心」是免服兵役的正當理由，但「選擇性拒服兵役」，即拒絕執行特定任務，是非法的。文章稱，這種立場，尤其是拒絕在以色列非法佔領的領土服役，被視為對國家統一的威脅。少數因「出於良心」獲得豁免的人也被限制更廣泛地討論以色列政治。

文章說，以色列國防軍對拒服兵役者的處理方式各不相同。有些人面臨審判和多次監禁，然後才由軍事精神病學委員會宣布不必服役。包括作者在內的另一些人則被直接送到這個委員會，闡明其「信仰」。「軍隊釋放拒服兵役者的主要方法是宣布他們精神上不適合服役，這意味着在以色列，持不同政見等同於精神錯亂。」

根據以媒說法，米特尼克是本輪以巴衝突爆發以來，已知的第一例因出於良心拒服兵役被判刑者。代表Mesarvot為拒服兵役者辯護的律師諾亞．利維（Noa Levy）說，米特尼克並不是新一輪衝突爆發後第一個宣布拒服兵役的年輕人，在他之前還有「數十人」，但以色列軍方「找到其他方法來處理他們，並沒有把他們送進監獄」。