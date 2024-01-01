以色列警告2024打持久戰：衝突或將持續一整年

據《以色列時報》報道，2023年12月31日晚間，以色列國防軍發言人哈加里表示，由於預計將進行「長期」作戰，以軍正相應地調整在加沙的部署。他說，同哈馬斯的戰爭可能在2024年持續一整年，以軍已做好長期作戰的準備，屆時可能進入與迄今高強度戰役所不同的階段。



以軍稱，正在逐漸取得對當地的地面控制，目前，以軍已着手從加沙地帶調離5個旅的士兵。

「我們正在針對加沙每個地區（具體情況）調整戰鬥方法，並為以最佳方式執行任務相應調整所需兵力。每個地區都有不同的情況和不同的操作需求。」哈加里說，「今晚，2024年就要開始了。（為實現以方的）戰爭目標需要進行長期的戰鬥，我們已經做好了相應的準備。」

哈加里說，軍方將對加沙的部隊進行「明智的」管理，將允許預備役人員返鄉幫助恢復經濟，並讓常備軍接受訓練，成為指揮官。

據以軍數據，在與哈馬斯為期一週的停火破裂之後，12月首週平均每天有75枚火箭彈射向以色列。接下來的一週火箭彈數下降到平均每天23枚火箭。12月15日至21日期間，每天只有16枚火箭彈。12月22日至27日期間，火箭彈數下降到14枚。

以軍認為，加沙發射的火箭彈數減少的原因是此前以軍的地面行動。

以巴戰爭：圖為以軍2023年12月17日行動期間，在加沙行駛的梅卡瓦（Merkava）主戰坦克。（Reuters）

然而，新年伊始，哈馬斯在元旦當天凌晨向以色列南部和中部發射了20多枚火箭彈。

《以色列時報》報道稱，其中大多數火箭彈被「鐵穹」系統攔截。以色列中部和南部多地響起了警報。截止目前尚無傷亡情況報告。

另據巴勒斯坦官方通訊社瓦法社（WAFA）12月31日報道，當晚，加沙地帶多地也遭到以色列的襲擊。其中，以色列戰機襲擊了加沙東部宰通（Zeitoun）地區，造成多名平民傷亡。WAFA還報道稱，一架以色列無人機轟炸了加沙中部邁加齊（al-Maghazi）難民營的一所房屋，造成平民受傷，其中大部份是兒童。

此外，夜間，以色列軍隊還襲擊了約旦河西岸多地。

自10月7日以來，以色列對加沙的襲擊造成至少21822人死亡，56451人受傷，另有數千人失蹤。以色列10月7日遭襲的死亡人數為1139人。

本文獲《觀察者網》授權轉載

