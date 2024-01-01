5國加入金磚合作機制正式生效　新夥伴期待經濟發展

2024年1月1日，沙特阿拉伯、埃及、阿聯酋、伊朗、埃塞俄比亞成為金磚國家（BRICS）正式成員。金磚新成員國的專家學者表示，加入金磚國家合作機制有利於各國挖掘自身潛力，合作促進本國經濟發展，並期待為金磚國家合作機制注入新活力。



本文獲《觀察者網》授權轉載；撰文：林鈴錦



埃塞俄比亞國際政策顧問貝爾胡特斯法（Costantinos Belhutsfa，暫譯）：埃塞俄比亞潛力巨大，這一點毋庸置疑。我們本土資源潛力巨大，金磚國家的投資將促進我們的發展。埃塞俄比亞位於非洲之角，是通往非洲大陸的門戶。金磚合作機制無疑會使埃塞俄比亞受益匪淺，而埃塞俄比亞也將給其他金磚國家巨大回饋。

沙特經濟專家 薩利赫：沙特研究金磚國家機制並決定申請加入，首先是出於經濟層面考慮。因為我們認為沙特可以成為連接東方和西方的樞紐，能夠協助全球各國的連接，加入金磚合作機制後，（沙特）一定會變得更為繁盛。

埃及媒體人士表示，長期以來，埃及一直希望能加入金磚國家合作機制，還對合作機制下鼓勵金磚國家同其貿易夥伴在展開國際貿易和金融交易時使用本幣結算表示期待，認為這將推動國際金融貨幣體系改革，提升發展中國家代表性和發言權，促進國際貨幣體系繼續朝着多元化方向邁進。

《今日埃及人報》（Al-Masry Al-Youm）國際事務部主編哈立德•沙米：加入金磚合作機制對埃及無疑是有利的，因為大多數的金磚成員國都有着很好的經濟發展潛力，以及重要的國際影響力。所以埃及其實在很久之前就一直希望能夠加入金磚國家，希望能進一步加強同金磚成員國的聯繫並吸引投資，並嘗試擺脫美元支付。因為如果埃及同金磚成員國之間能真正實現本幣結算的話，這將會是實現「去美元化」道路上的重要一步。

圖為俄羅斯總統普京2023年11月21日參與金磚國家特別視像峰會，螢幕畫面上出現一同參與峰會的中國國家主席習近平（Kremlin via REUTERS）

伊朗政治經濟問題專家埃桑·扎克米亞認為，金磚合作帶來的是互利共贏的發展思路，能夠通過經濟互助來引領全球化的國際經濟趨勢，打破世界單極化，金磚成員國能夠切實從合作機制中獲益。

伊朗政治經濟問題專家埃桑•扎克米亞：伊朗加入金磚合作機制可以給伊朗帶來很多益處，這將使西方國家對伊朗孤立和禁運政策失敗。在西方對伊朗嚴厲制裁的不公平環境下，給伊朗經濟發展帶來很多機會。

多國人士：金磚擴員推動全球治理體系發展

金磚大家庭的擴員，勢必將壯大發展中國家的聲音，推動世界格局的深刻演變。多國專家學者表示，以金磚國家為代表的新興市場國家和發展中國家群體性崛起，正在從根本上改變世界版圖，也將推動全球治理朝着更加公正合理的方向發展，為促進世界和平與發展作出更大貢獻。

伊朗政治經濟問題專家埃桑·扎克米亞：從金磚國家在政治和經濟上的實力和特點來看，它絕對是應對世界政治挑戰的主要角色。世界已經厭倦單極體系和美國領導下西方的單邊主義行為，世界正在尋找新的方式。

阿聯酋媒體政治專欄作家艾哈邁德·易卜拉欣：金磚國家組織可以讓各國人民締結新的友誼，而非陷入政治危機。我期待看到更多的人以友善的態度互相幫助，相互合作。

埃塞俄比亞國際政策顧問貝爾胡特斯法：金磚國家希望建立一種多邊秩序，在這種秩序中，每個國家都被視為在全球治理機構，如聯合國、國際貨幣基金組織（IMF）、世界銀行（World Bank）和世界貿易組織（WTO）等機構中享有主權和平等地位。我們選擇金磚合作機制，首先是保障國家主權；其次是削弱西方國家借「民主」之名，干涉主權國家行為的能力，進而將創建一個多極化世界，使世界不再由少數人主宰。

2023年11月6日，中國財政部部長藍佛安會見新開發銀行行長羅塞夫（Dilma Rousseff），雙方就新開發銀行在金磚機制和國際合作中的作用、新開發銀行擴員、本幣投融資、中國與新開發銀行合作等議題交換了意見。（中國財政部網站）

多國人士：中國有力推動金磚合作走向新高度

專家指出，金磚合作順應經濟全球化歷史潮流，為更加包容、普惠、平衡的發展構建合作共贏的新平台。而中國提出的全球發展倡議走深走實，合作項目蓬勃開展，有力推動金磚國家合作走向新高度。

《今日埃及人報》國際事務部主編哈立德•沙米：中國是一個大國，一個發展中國家中的大國，不管在政治還是經濟層面都具有重要的國際影響力，而中國在金磚國家組織中的存在則會吸引更多的發展中國家加入。

埃塞俄比亞國際政策顧問貝爾胡特斯法：中國發揮核心作用，這是毫無疑問的，共建「一帶一路」就是其中的典範，它使許多國家受益。