阿根廷傳媒：米萊冀晤金磚國家領導人

俄衛網引述阿根廷傳媒報道，拒絕加入金磚國家的阿根廷總統米萊（Javier Milei）與金磚國家領導人會面。



據《國家報》（La Nación）報道，「在信中，他向各位總統表達了希望與他們會面」。

阿根廷新聞網站Infobae於12月29日報道，阿根廷總統米萊（Javier Milei）正式去信中國國家主席習近平及俄羅斯總統普京（Vladimir Putin），拒絕加入金磚國家（BRICS）的邀請。

原定1月正式加入

阿根廷原定在2024年1月成為金磚一員，在2023年8月於南非舉行的金磚國家峰會上，南非總統拉馬福薩宣布金磚國家會邀請6個國家成為新成員，會員資格自2024年1月1日起生效，阿根廷是6國之一。時任阿根廷總統費爾南德斯（Alberto Fernandez）8月時回應指，加入金磚國家是很好的機會。

轉捩點出現於阿根廷11月19日舉行總統選舉次輪投票後，極右翼的米萊（Javier Milei）成為當選總統，意味阿根廷變天。

新外長蒙迪諾（Diana Mondino）早在上任前的11月底開始預告，阿根廷不會加入金磚國家。蒙迪諾11月29日在社交網站X（前稱Twitter）發文指「阿根廷不會加入金磚國家。」據俄衛網報道，她又在11月30日早些時候向Infobae新聞門戶網站表示，阿根廷無法繳納加入金磚國家新開發銀行的費用。